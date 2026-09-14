Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sở Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2026 của thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao và bổ sung trong năm là 17.191,915 tỷ đồng (gồm 3.395,615 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 13.796,300 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương).

HĐND, UBND thành phố giao tổng kế hoạch 18.425,709 tỷ đồng; đến nay đã phân bổ chi tiết 100% cho các đơn vị, địa phương.

Đến ngày 11/9/2026, thành phố giải ngân 11.474,048 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch Thủ tướng giao và 62,27% kế hoạch HĐND, UBND thành phố giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.358,138 tỷ đồng (đạt 40%); vốn ngân sách địa phương giải ngân 10.115,910 tỷ đồng (đạt 73,32%).

So với kết quả bình quân cả nước 50,2% và bình quân 34 địa phương 51,3% (tính đến ngày 3/9), Đà Nẵng đang nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân cao, xếp thứ 4/34 địa phương. Trong tổng số vốn đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 7.422,776 tỷ đồng, chiếm 64,69%.

Ở nhóm các ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giải ngân 1.266,044 tỷ đồng (đạt 75,65%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp giải ngân 3.285,039 tỷ đồng (đạt 76,28%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật giải ngân 2.014,453 tỷ đồng (đạt 59,93%).

Khối sở, ban, ngành được giao 1.749,505 tỷ đồng, đã giải ngân 1.301,831 tỷ đồng (đạt 74,41%). Trong khi đó, 93 xã, phường được giao 7.088,717 tỷ đồng, mới giải ngân 3.606,683 tỷ đồng (đạt 50,88%).

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo đánh giá, tiến độ giải ngân còn chịu tác động bởi nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và xác định hồ sơ đất đai.

Bên cạnh đó, nguồn cung đất đắp, cát, đá xây dựng và cấp phối đá dăm tại một số thời điểm còn thiếu. Việc vận chuyển vật tư, thiết bị đến các công trình miền núi cũng gặp khó khăn do địa hình chia cắt, thời tiết cực đoan và một số tuyến giao thông xuống cấp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; giữa các địa phương, đơn vị còn có sự chênh lệch do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường (nhất là những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp) phải đưa nhiệm vụ giải ngân đầu tư công vào nội dung kiểm điểm hằng tháng, tổ chức họp chuyên đề để tập trung tháo gỡ từng vướng mắc.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục giám sát, theo dõi tiến độ giải ngân trên cơ sở dữ liệu; đối với những đơn vị tiếp tục có tỷ lệ giải ngân thấp, cần nghiên cứu tổ chức kiểm tra chuyên đề.

Sở Nội vụ tập trung đánh giá cán bộ; Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan tham mưu, kiểm tra phối hợp đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về nguồn vật liệu, giao Sở Công Thương tiếp nhận và chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai tháo gỡ. Một nhiệm vụ quan trọng khác là điều chỉnh kế hoạch vốn trước ngày 15/11.

Các địa phương phải rà soát khả năng thu từ đất; trường hợp nguồn thu không đạt dự kiến, phải kịp thời báo cáo thành phố để điều chỉnh kế hoạch vốn sát thực tế.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố yêu cầu các xã, phường phát huy vai trò chủ động, quyết liệt xử lý các trường hợp còn vướng mắc. Kho bạc Nhà nước được giao thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân, hướng dẫn các địa phương, đơn vị về tạm ứng vốn.