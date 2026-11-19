Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn được công nhận là di tích hỗn hợp cấp thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng)

Ngày 19/11, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 5311 xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố. Đây là hai di tích đầu tiên trên địa bàn được xếp hạng theo loại hình di tích hỗn hợp kể từ khi Luật Di sản văn hóa năm 2024 có hiệu lực.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, xây dựng và hoàn thiện từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX. Hai công trình giữ nhiệm vụ kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam, bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Khu vực này từng diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858 - 1860.

Quá trình khai quật tại Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng (mỗi điểm 300 m2) phát lộ nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ giá trị, phục vụ nhận diện rõ hơn về quy mô, cấu trúc, tính chất và niên đại công trình.

Quyết định xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của hai di tích.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật. Các đơn vị sẽ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn./.