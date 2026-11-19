Ngày 19.11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố.

Đây là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, mang những giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học.

Việc xếp hạng không chỉ góp phần khẳng định giá trị của hai di tích mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản trong thời gian tới.

Vòng thành trong, hào, vòng thành ngoài (quách) được phát lộ sau khi khai quật khảo cổ khẩn cấp Trạm Nam Chơn

Dấu tích hệ thống phòng thủ ven biển dưới triều Nguyễn

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn được xây dựng, hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng.

Với vị trí chiến lược, hai công trình giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860), khu vực này từng diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân ta.

Những dấu tích còn lại tại Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, đồng thời phản ánh truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của quân và dân Việt Nam..

Hiện trạng phát hiện di tích hố 26.NC.H1 (góc phía Tây) Trạm Nam Chơn

Khai quật khảo cổ, bổ sung tư liệu khoa học

Nhằm xác định rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình, thời gian qua, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp, đồng thời triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Cuộc khai quật được thực hiện trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25.5.2026, với tổng diện tích 600m2, trong đó có 300m2 tại Trạm Nam Chơn và 300m2 tại Đồn Chơn Sảng.

Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ có giá trị. Kết quả này góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học quan trọng, giúp nhận diện rõ hơn về quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.

Trên cơ sở kết quả khai quật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích cấp thành phố.

Bậc thang đá cạnh Tây - Nam của Đồn Chơn Sảng

Việc hai địa điểm được công nhận là di tích hỗn hợp cấp thành phố có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những giá trị di sản còn được lưu giữ qua các dấu tích kiến trúc, di vật khảo cổ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của chính quyền thành phố trong bảo tồn các di tích gắn với cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật; đề xuất giải pháp bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn.