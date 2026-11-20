Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn chính thức được công nhận là di tích hỗn hợp cấp thành phố.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX.

Hai công trình có nhiệm vụ kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam, bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này từng diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân Việt Nam.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn.

Xuất phát từ giá trị lịch sử và tầm quan trọng của hai công trình, thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp, đồng thời xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Hoạt động khai quật được triển khai trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026, với tổng diện tích 600 m². Trong đó, mỗi địa điểm được khai quật 300 m². Qua quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ có giá trị.

Kết quả này bổ sung nguồn tư liệu khoa học quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, giúp nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.

Trên cơ sở kết quả khai quật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng hai địa điểm là di tích cấp thành phố. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật; đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn.