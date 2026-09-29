Đà Nẵng xem xét tăng hơn 211 tỷ đồng hỗ trợ người hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Nội dung làm việc liên quan đến tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND, đối với thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp sắp xếp nhưng không giảm số lượng thôn, tổ dân phố), mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay được hỗ trợ một lần bằng 100% mức hỗ trợ quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác, từ 3 đến 15 triệu đồng/người tùy theo trường hợp.

Đối với thôn, tổ dân phố không sắp xếp, mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác. Theo đó, cứ mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng, tối đa không quá 15 tháng/người.

Mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng là mức phụ cấp hưởng tại tháng 6 năm 2026 được chi trả theo quy định.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Trường hợp dưới 1 năm cũng được hưởng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng; trường hợp 1 tháng phụ cấp hiện hưởng thấp hơn 3 triệu đồng thì được hỗ trợ 1 lần mức 3 triệu đồng/người.

Dự kiến kinh phí thực hiện theo dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoảng 277 tỷ đồng, tăng hơn 211 tỷ đồng so với dự kiến chi trả theo Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, xem xét nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2026 của thành phố Đà Nẵng.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 14/07/2022).

Thảo luận và cho ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố (thay thế Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng cũ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh lưu ý, cần thống nhất cách tính toán cụ thể nhằm tránh những vướng mắc phát sinh; phân tích thấu đáo để việc ban hành nghị quyết dứt điểm, khả thi.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị tham mưu; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo văn bản trước khi chuyển các ban HĐND thành phố thẩm tra để trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định.