Đà Nẵng xem xét mở rộng thử nghiệm tài sản mã hóa phục vụ du lịch

Các chuyên gia thảo luận bên lề hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mở rộng thử nghiệm tài sản mã hóa

Tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Nghị quyết 136 của Quốc hội và các nghị quyết liên quan của HĐND TP Đà Nẵng đã tạo cơ sở để địa phương triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), trong đó, có tài sản mã hóa và du lịch số. Ông Hồ Quang Bửu kỳ vọng việc chủ động thử nghiệm giúp TP Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển các lĩnh vực kinh tế mới.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP Đà Nẵng, địa phương từng bước hoàn thiện quy trình sandbox, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các giải pháp công nghệ mới gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định.

Trong 6 giải pháp được phê duyệt thử nghiệm, Basal Pay của Công ty cổ phần AlphaTrue Solutions là mô hình đầu tiên được cấp phép và có thời gian vận hành lâu nhất. Sau hơn 1 năm triển khai, phạm vi thử nghiệm của Basal Pay đã mở rộng từ 3 lên 10 khu vực du lịch trọng điểm. 100% giao dịch phát sinh trên nền tảng đều tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) theo khuyến nghị của FATF và các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ kết quả bước đầu, Đà Nẵng định hướng xem xét mở rộng thử nghiệm sang các lĩnh vực như stablecoin, tài chính du lịch và thanh toán xuyên biên giới. Việc mở rộng sẽ dựa trên dữ liệu thực tế về mức độ sử dụng, rủi ro, an toàn hệ thống, năng lực tuân thủ của doanh nghiệp và nhu cầu thị trường.

Kết quả thử nghiệm không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn để TP Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện chính sách, kiến nghị Trung ương bổ sung cơ chế phù hợp, đồng thời tạo tiền đề kết nối với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Còn nhiều băn khoăn

Từ kinh nghiệm tại Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bà Valere Zimare, đồng sáng lập GYGlobal Holding nhận định, các giải pháp sandbox của Đà Nẵng có nhiều tiềm năng nhưng chưa được quảng bá rộng rãi đến cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, nhiều startup và nhà đầu tư xem Việt Nam là thị trường chiến lược, song vẫn gặp khó khăn do thiếu khuôn khổ pháp lý dễ tiếp cận và cơ chế kết nối phù hợp.

Bà cho rằng việc hoàn thiện chính sách cần thời gian, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

“Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn để trở thành Thung lũng Silicon của châu Á”, bà Valere Zimare nêu.

Các chuyên gia thảo luận về chủ đề "Sandbox tài sản mã hóa và động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Khu Du lịch Bắc Mỹ An, để triển khai thực tế, doanh nghiệp vẫn băn khoăn về hành lang pháp lý và cơ chế bảo vệ tài sản khách hàng.

Đà Nẵng hướng đến ứng dụng tài sản mã hóa trong thanh toán, nâng cao trải nghiệm của du khách. ﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Tùng đề xuất ví tài sản mã hóa cần có cơ chế bảo hiểm hoặc ngân hàng bảo lãnh, đồng thời công khai quy trình bảo mật, xử lý sự cố và bảo đảm quyền lợi người dùng. Trường hợp ứng dụng ngừng hoạt động, cần làm rõ cách xác nhận giá trị tài sản và trách nhiệm của các bên liên quan.

Nếu được triển khai hiệu quả, phương thức thanh toán này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần thu hút du khách và mở rộng dòng tiền vào thị trường Đà Nẵng.