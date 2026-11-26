Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế và đại diện các ban, ngành liên quan thảo luận tờ trình của UBND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (cũ).

Đồng thời cho ý kiến đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở và một số đối tượng đặc thù khác trên địa bàn.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Theo báo cáo, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng hiện có 777 hợp tác xã và hơn 3.352 tổ hợp tác. Sau hợp nhất, quỹ mới mang tên Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tự chủ tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ chịu sự chỉ đạo của UBND thành phố và do Liên minh Hợp tác xã thành phố trực tiếp quản lý. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng vốn điều lệ thực có của quỹ là 129 tỷ đồng, gồm ngân sách cấp 120 tỷ đồng và bổ sung từ hoạt động 8,9 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển đạt 8,2 tỷ đồng; Quỹ dự phòng tài chính đạt 423.877.891 đồng và tổng dư nợ cho vay đạt 102,2 tỷ đồng.

Đối tượng vay vốn của quỹ là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn; ưu tiên các dự án nông nghiệp, khu vực nông thôn, miền núi, liên kết chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP. Khách hàng phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20%.

Thời hạn cho vay gồm ngắn hạn (tối đa 1 năm), trung hạn (từ 1 đến 5 năm) và dài hạn (tối đa 10 năm). Mức dư nợ cho vay tối đa đối với 1 khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ quỹ và không quá 25% đối với khách hàng cùng người có liên quan.

Quỹ mới kế thừa toàn bộ tài sản, nguồn vốn, hồ sơ tín dụng, quyền và nghĩa vụ công nợ hợp pháp của hai quỹ trước hợp nhất.

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc dịp Tết Nguyên đán dự kiến được hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/ngày. Ảnh: TRỌNG HUY

Đề xuất nhiều mức hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ Tết Nguyên đán, mức hỗ trợ cao nhất dự kiến là 1,2 triệu đồng, áp dụng cho cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP, người mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội và cán bộ phường, xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981).

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn 60 nghìn đồng/người/ngày cho bệnh nhân nặng ở lại ăn Tết tại các cơ sở y tế công lập trong 4 ngày (1 ngày trước Tết và các ngày mồng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán). Người lao động được phân công làm nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác thải trước, trong và sau Tết (2 ngày trước Tết và ngày mồng 2, 3 Tết) được đề xuất hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/ngày.

Sau khi thảo luận và nghe giải trình từ cơ quan tham mưu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn thống nhất các nội dung dự thảo; đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra trước khi trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo cụ thể.