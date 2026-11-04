Đà Nẵng xem xét đặt tên đường cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh

Sáng 4-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khảo sát thực tế các tuyến đường được đề xuất đặt tên. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khảo sát các tuyến đường được đề xuất đặt tên Phan Văn Khải và Nguyễn Bá Thanh

Theo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, qua rà soát, thành phố chưa có tuyến đường nào mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Việc lựa chọn các tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm ghi nhận đóng góp của hai vị lãnh đạo đối với quê hương, đất nước.

Sở đề xuất đưa phương án đặt tên đường Phan Văn Khải vào hồ sơ dự thảo nghị quyết đặt tên đường năm 2026. Tuyến được chọn là đoạn quốc lộ 1A từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc, dài 5.720m, mặt cắt rộng 33m, vỉa hè 5m.

Theo Sở VH-TT-DL, đây là tuyến đường có quy mô lớn, kết nối trung tâm đô thị mới, phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị và tôn vinh đóng góp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đối với tên đường Nguyễn Bá Thanh, Sở đề xuất chọn đoạn ĐT605 từ quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH409 tại chợ Lệ Trạch, thuộc xã Hòa Tiến. Tuyến dài 4.000m, mặt cắt rộng 26m, vỉa hè mỗi bên 5m.

Sở VH-TT-DL đánh giá phương án này phù hợp vì tuyến đường nằm tại xã Hòa Tiến, quê hương cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, đồng thời giao cắt với đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, thân sinh của ông.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa các tuyến đường được đề xuất đặt tên

Theo Sở VH-TT-DL, hai phương án được xây dựng dựa trên quỹ tên đường của thành phố, bảo đảm quy định về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn.

Sau khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất định hướng lựa chọn các tuyến đường theo đề xuất của Sở. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.