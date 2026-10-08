Đà Nẵng, xe thiết giáp lội nước sẵn sàng cơ động khi có tình huống về thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, sạt lở tại các địa phươn, ngay trong ngày 8-10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 CBCS đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Bộ đội đưa học sinh trường mầm non Sơn Ca (xã Núi Thành) ra khỏi khu vực ngập sâu trong ngày 8-10

Sở chỉ huy các tổ lần lượt đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban CHQS xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885; riêng tổ số 5 bố trí tại Ban CHQS phường Điện Bàn và Ban CHQS xã Đại Lộc. Các tổ phối hợp với địa phương, các đơn vị hiệp đồng nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống

Cơ quan Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 CBCS cùng phương tiện, trang bị bảo đảm; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do đồng chí Chỉ huy trưởng và đồng chí Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lực lượng chức năng các địa phương cắm biển, cảnh giới các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự kiến tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị cập nhật, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bảo Nam