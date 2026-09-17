Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở TP. Đà Nẵng.

Lúc 11 giờ 23 phút 20 giây ngày 17/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.124° vĩ Bắc – 108.111° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đà Nẵng xảy ra 3 trận động đất liên tiếp trong sáng nay. Ảnh: PV

Trước đó, lúc 10 giờ 52 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.209° vĩ Bắc – 108.166° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

10 giờ 41 phút 33 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.171° vĩ Bắc – 108.230° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, cho biết các trận động đất được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng nhưng thực tế chủ yếu phân bố trên địa bàn Quảng Nam (cũ), không phải khu vực nội thành Đà Nẵng.

Lãnh đạo Viện nhận định hoạt động động đất trong khu vực chủ yếu ở mức nhỏ, trung bình đến yếu, rủi ro không cao.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Phần lớn rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan việc tích nước hồ thủy điện làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy.

Sông Tranh 2 (nằm trên địa phận xã Trà Tân và Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) là nơi từng ghi nhận động đất kích thích, với trận lớn nhất có độ lớn M=4,7 vào ngày 15/11/2012. Nhìn chung, động đất trong khu vực này chủ yếu là động đất nhỏ, hoạt động ở mức trung bình đến yếu và rủi ro nhìn chung không cao.