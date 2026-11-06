Đà Nẵng xây mới điểm trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên

Ngày 6/11, UBND phường Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) và Tập đoàn Xây dựng DACINCO đã phối hợp tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây mới Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (điểm trường), tại khu đất A2-1, đường Đào Ngọc Chua, phường Liên Chiểu.

Dự lễ có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, giáo viên và đại diện phụ huynh học sinh.

Đà Nẵng khởi công xây dựng điểm trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Tập đoàn Xây dựng DACINCO tài trợ 50 tỷ đồng và trực tiếp thi công công trình. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 7/2027, phục vụ năm học 2027–2028.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, nhà trường hiện có 3.191 học sinh với 73 lớp tại cơ sở chính và phân hiệu. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng; trong đó, 15 lớp đang tổ chức học một buổi mỗi ngày.

Việc đầu tư xây mới điểm trường nhằm bổ sung không gian dạy học, giảm áp lực cho các cơ sở hiện hữu, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, đồng thời tạo thêm điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục.

Dự án được triển khai tại khu đất A2-1, thuộc dự án Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài (giai đoạn 1). Tại Công văn số 10308/UBND-TTPTQĐ ngày 9/10/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương bàn giao khu đất cho UBND phường Liên Chiểu quản lý để thực hiện các bước đầu tư xây dựng trường tiểu học theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ khởi công.

Theo phương án thiết kế giai đoạn 1 đang được hoàn thiện, công trình dự kiến gồm 2 khối nhà 5 tầng. Trong đó, tầng 2, 3 và 4 bố trí tổng cộng 26 phòng học; tầng 1 bố trí sảnh đa năng, các phòng kỹ thuật và khu vệ sinh; tầng 5 bố trí thư viện, phòng hiệu bộ.

Các hạng mục phụ trợ gồm sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô, công năng chính thức sẽ thực hiện theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư cơ sở vật chất trường học. Điểm trường mới sẽ góp phần giảm áp lực trường lớp, từng bước bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự đồng hành của DACINCO với khoản tài trợ 50 tỷ đồng, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục. Đồng thời, đề nghị UBND phường Liên Chiểu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà tài trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Với việc DACINCO đồng thời đảm nhận trực tiếp việc thi công công trình. phía Tập đoàn cam kết chủ động bố trí nguồn lực tài chính, nhân sự, vật tư, thiết bị; sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, đúng quy định và tiến độ. Doanh nghiệp cũng cam kết kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

UBND phường Liên Chiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường cùng các đơn vị tư vấn và cơ quan chức năng sẽ phối hợp với DACINCO trong quá trình triển khai, nghiệm thu, hoàn công và bàn giao công trình. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 7.2027, hướng tới đưa vào sử dụng từ năm học 2027–2028, trên cơ sở bảo đảm các thủ tục đầu tư, xây dựng và điều kiện nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Việc DACINCO tài trợ xây dựng điểm trường thể hiện sự chung tay huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục, góp phần cải thiện điều kiện học tập của học sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương.