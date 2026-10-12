Đà Nẵng xây dựng trường học số an toàn, bứt phá với giáo dục thông minh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng tặng hoa các đơn vị, địa phương, trường học tham gia ngày hội.

Với chủ đề “Xây dựng trường học số an toàn, đồng hành cùng học sinh”, tại ngày hội, đại biểu, cán bộ quản lý và giáo viên tham quan, trải nghiệm nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong quản trị, dạy học. Tại báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số ngành GD-ĐT Đà Nẵng - Từ dữ liệu đến đổi mới quản trị, dạy học và hoạt động giáo dục”, Sở GD-ĐT đã khái quát những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các khó khăn và định hướng giai đoạn tới. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày, trải nghiệm các sản phẩm STEM/STEAM, Robotics, học liệu số, AI, thư viện số và giải pháp kết nối nhà trường - gia đình – xã hội do các địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị công nghệ thực hiện.

Các khu vực trưng bày, trình diễn và trải nghiệm sản phẩm công nghệ của các trường học thu hút đông đảo người xem.

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, đến nay, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là 100% dữ liệu toàn ngành được số hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai học bạ số, sổ điểm điện tử, tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; 100% giáo viên là viên chức được cấp chữ ký số miễn phí. Hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố AI”, ngành tập trung chuẩn hóa bộ dữ liệu chủ theo thời gian thực, ưu tiên phát triển AI như một “trợ lý thông minh” hỗ trợ giáo viên soạn bài, trợ lý học tập cho học sinh và cảnh báo sớm nguy cơ học đường. Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho biết, chuyển đổi số không còn là một khái niệm mới mẻ hay giải pháp tình thế, mà đã trở thành động lực then chốt, là phương thức quản trị hiện đại và nhân tố chủ lực trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Toàn ngành thống nhất nguyên tắc dữ liệu phải chuyển hóa thành thông tin có ích, phục vụ việc ra quyết định và mang lại lợi ích thực chất cho người học.