Sâm Ngọc Linh - sản phẩm trọng tâm năm 2026

Ban Chỉ đạo 57 thành phố Đà Nẵng vừa báo cáo kết quả rà soát, lựa chọn nhiệm vụ và sản phẩm trọng tâm năm 2026–2027 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương.

Theo đó, năm 2026, Đà Nẵng tập trung phát triển Sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng chiến lược, có thương hiệu và uy tín trong nước, quốc tế.

Theo Ban Chỉ đạo 57 Đà Nẵng, vùng định hướng bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh hiện có 17.000 ha, tập trung tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Vân…

Tính đến nay, các doanh nghiệp và hộ dân đã đầu tư phát triển sản xuất, đã trồng Sâm Ngọc Linh trên diện tích khoảng 1.000 ha (chiếm gần 6% quy hoạch.

Tính đến nay, các doanh nghiệp và hộ dân đã đầu tư phát triển sản xuất, đã trồng Sâm Ngọc Linh trên diện tích khoảng 1.000 ha. Ảnh CTV.

Cùng với mở rộng diện tích, Đà Nẵng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhân giống, nuôi cấy, phát triển vùng trồng dưới tán rừng và xây dựng chuỗi sản phẩm chế biến. Thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng cho các sản phẩm chế biến, hướng tới nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2027

Về nhiện vụ năm 2027, Đà Nẵng xác định nhiệm vụ đầu tiên là phát triển kinh tế dữ liệu thông qua thí điểm Sàn dữ liệu thành phố.

Mục tiêu là biến dữ liệu thành tài sản có giá trị kinh tế, tạo môi trường chia sẻ, giao dịch minh bạch, an toàn, gắn với Trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái fintech - AI.

Giai đoạn thí điểm, Đà Nẵng đặt mục tiêu giao dịch dữ liệu trong 3 - 4 lĩnh vực trọng điểm; niêm yết khoảng 20 bộ dữ liệu; thu hút tối thiểu 10 đơn vị cung cấp và 20 đơn vị khai thác. Đặc biệt, 100% giao dịch được ghi nhận, truy xuất và kiểm toán; không giao dịch dữ liệu cá nhân hay bí mật nhà nước.

Một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027 được UBND TP Đà Nẵng đặt mục tiêu góp phần phát triển kinh tế địa phương và cụ thể hóa Kết luận 99-KL/TW của Bộ Chính trị là hình thành Tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm, đo kiểm, hiệu chuẩn và huấn luyện điều khiển UAV (gọi tắt là Tổ hợp) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (kết hợp Công viên Phần mềm).

Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm khai thác tiềm năng của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Với định hướng này, Đà Nẵng xây dựng Tổ hợp gồm 4 cấu phần: nghiên cứu – chế tạo; đo kiểm an toàn kỹ thuật; đào tạo – sát hạch người điều khiển; quản lý hành lang bay và chia sẻ dữ liệu giám sát.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành Tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm, đo kiểm, hiệu chuẩn và huấn luyện điều khiển UAV. Ảnh: CT Group

Mục tiêu đến năm 2027 đưa thiết bị đo lực đẩy dùng chung vào vận hành, thành lập trung tâm đào tạo – sát hạch, ươm tạo doanh nghiệp chuyên biệt và đào tạo hàng trăm người điều khiển, kỹ thuật viên, kỹ sư. Đến năm 2030, phấn đấu trở thành Tổ hợp nghiên cứu – thử nghiệm UAV khu vực miền Trung.

Về kinh tế, doanh thu dịch vụ đo kiểm đạt khoảng 0,5 - 1,5 tỷ đồng vào năm 2028 và đạt từ 1,5 - 4,5 tỷ đồng vào năm 2030; doanh thu bán ra ngoài của nhóm thành phần cốt lõi từ 10 tỷ đồng vào năm 2030.

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo 57 TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ KH&CN sớm thẩm định các nhiệm vụ chiến lược về Sâm Ngọc Linh và UAV; Bộ Quốc phòng hướng dẫn cấp phép bay thử nghiệm; Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao hỗ trợ kết nối công nghệ, thị trường xuất khẩu; đồng thời đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương tiếp tục hỗ trợ về an ninh dữ liệu và tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục.

Việc lựa chọn UAV làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm cho thấy định hướng của Đà Nẵng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghệ cao, không chỉ dừng ở nghiên cứu mà còn hướng tới hình thành hạ tầng, doanh nghiệp và thị trường. Nếu được triển khai đồng bộ, tổ hợp UAV có thể trở thành nền tảng để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của lĩnh vực thiết bị bay không người lái và kinh tế không gian tầm thấp.

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