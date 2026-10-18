Đà Nẵng:Xây dựng thôn nông thôn mới gắn với văn hóa, môi trường và chuyển đổi số

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 9 nhóm nội dung, với các yêu cầu cụ thể được xác định phù hợp với điều kiện của thôn thuộc xã nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3.

Chú trọng hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn

Về hạ tầng kinh tế - xã hội, các thôn phải bảo đảm 100% đường thôn, ngõ, xóm được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; tối thiểu 60% chiều dài đường thôn được trồng cây xanh dọc tuyến.

Tỉ lệ hộ sử dụng điện an toàn, ổn định đạt từ 99% đối với xã nhóm 1, nhóm 2 và 98% đối với xã nhóm 3. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đạt tương ứng từ 90% và 80% đối với hai nhóm đầu; nhóm 3 thực hiện phù hợp điều kiện địa phương. Hạ tầng viễn thông phải bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ điện thoại và Internet, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.

Theo tiêu chí, mỗi thôn có ít nhất một mô hình kinh tế xanh, sản phẩm làng nghề đặc trưng hiệu quả,...

Trong phát triển kinh tế, mỗi thôn phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả; đồng thời có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên còn thời hạn công nhận hoặc sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đặc trưng hoạt động hiệu quả.

Tỉ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt tối thiểu 65%, 55% và 40% tương ứng với ba nhóm xã. Tỉ lệ hộ có vườn từ 1.000m² trở lên được chỉnh trang, cải tạo đạt lần lượt 95%, 90% và 85%.

Về đào tạo nguồn nhân lực, tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ phải đạt từ 45%, 40% và 30%; tỉ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt từ 65%, 55% và 45%.

Nâng cao đời sống văn hóa, an sinh và chuyển đổi số

Đối với lĩnh vực văn hóa, các thôn phải có nhà văn hóa hoặc nhà làng truyền thống, khu thể thao, điểm vui chơi cho trẻ em, mô hình thư viện và các câu lạc bộ văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên.

Đáng chú ý, ít nhất 40% hộ gia đình và 50% người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Mỗi thôn phải có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả và đạt danh hiệu thôn văn hóa trong năm đánh giá.

Các thôn phải có nhà văn hóa hoặc nhà làng truyền thống, khu thể thao, điểm vui chơi cho trẻ em

Về giáo dục, tỉ lệ người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương đạt tối thiểu 95%, 90% và 85% theo từng nhóm xã. Các thôn phải có quỹ khuyến học và nhân viên y tế thôn được đào tạo theo quy định. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng theo lộ trình, từ 95,07% năm 2026 lên 100% năm 2030.

Trong giảm nghèo, tỉ lệ nghèo đa chiều không vượt quá 1%, 3% và 10%; tỉ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt tối thiểu 95%, 85% và 75%. Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt lần lượt từ 80%, 70% và 40%.

Chuyển đổi số cũng là yêu cầu đáng chú ý. Nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phải có Internet cáp quang, wifi; tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức ít nhất 4 hoạt động hướng dẫn người dân mỗi năm. Tỉ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 90%.

Về môi trường, 100% hộ gia đình được tuyên truyền, vận động và ký cam kết bảo vệ môi trường; tối thiểu 90% chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế. Tỉ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý phù hợp đạt từ 50%; chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 85%.

Các thôn phải duy trì vệ sinh môi trường ít nhất mỗi tháng một lần, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời bảo đảm các tiêu chí về hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện. UBND xã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả. Mặt trận Tổ quốc tham gia vận động, giám sát và lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng thôn nông thôn mới.