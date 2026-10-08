Đà Nẵng: Xây dựng tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất đạt gần 58.500 tỷ đồng

Theo Thống kê Đà Nẵng, tiếp nối kết quả đạt được năm 2025, trong 9 tháng năm 2026 hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội trong các nhóm lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo thêm năng lực sản xuất, kết cấu hạ tầng cho những năm tiếp theo.

Lĩnh vực xây dựng của Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026.

“Việc triển khai các dự án trên không gian phát triển mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính góp phần từng bước kết nối đồng bộ các khu vực, mở rộng dư địa phát triển, tạo nền tảng cho thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới”, Thống kê Đà Nẵng nhận định.

Cụ thể, tính riêng quý III/2026, hoạt động xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành ước đạt hơn 22.700 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với quý trước và tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo loại hình kinh tế, khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung của hoạt động xây dựng, với giá trị sản xuất đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất xây dựng.

Khu vực doanh nghiệp FDI đạt gần 500 tỷ đồng, tăng gần 62%; loại hình kinh tế khác đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng gần 21%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 453,8 tỷ đồng, giảm 13,7%, song mức giảm của khu vực này không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng chung của toàn ngành.

Xét theo loại công trình, tăng trưởng quý III tiếp tục được dẫn dắt bởi công trình nhà các loại và hoạt động xây dựng chuyên dụng. Giá trị sản xuất công trình nhà các loại trong quý ước đạt gần 13.400 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng hơn 87%. Công trình kỹ thuật dân dụng ước đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng gần 14%, cho thấy hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được duy trì.

Tính chung 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất xây dựng ước đạt gần 58.500 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 900 tỷ đồng, giảm hơn 46%; doanh nghiệp tư nhân đạt gần 47.250 tỷ đồng, tăng 40%; doanh nghiệp FDI đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 60% và loại hình khác đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo loại công trình, nhóm công trình nhà các loại chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 58% tương đương 34.000 tỷ đồng, tăng gần 28%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 14.500 tỷ đồng, tăng gần 21%; hoạt động xây dựng chuyên dụng hơn 9.900 tỷ đồng, đạt mức tăng cao 82,8% so với cùng kỳ.

Theo Thống kê Đà Nẵng, kết quả nêu trên cho thấy lĩnh vực xây dựng của thành phố duy trì đà tăng trưởng cao, lan tỏa rộng, đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Hoạt động xây dựng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố 9 tháng năm 2026.

Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực doanh nghiệp tư nhân, nhóm công trình nhà các loại và hoạt động xây dựng chuyên dụng; đồng thời, công trình kỹ thuật dân dụng duy trì mức tăng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển trong thời gian tới.