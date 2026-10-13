Đà Nẵng xây dựng nhà máy xử lý rác phát điện hơn 2.180 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4642/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Theo quyết định, dự án do Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh đầu tư, với tổng vốn 2.184 tỷ đồng. Công trình được triển khai trên diện tích khoảng 17,186 ha tại thôn Hòa Đông, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Nhà máy có công suất xử lý và tái chế rác thải 1.215 tấn/ngày, công suất phát điện 15 MW. Các hoạt động chính gồm thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Bên cạnh nhiệm vụ xử lý chất thải, dự án còn tận dụng quá trình đốt rác để sản xuất điện.

Về tiến độ, từ quý IV/2026 - II/2027, các nhà đầu tư dự kiến thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư, môi trường, đất đai và xây dựng. Giai đoạn từ quý III/2027 - IV/2029 sẽ tập trung thi công công trình, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các hạng mục để đưa nhà máy vào hoạt động chính thức.

Theo UBND TP Đà Nẵng, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là cơ sở để dự án tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định và triển khai theo tiến độ đã đề ra. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến góp phần tăng năng lực xử lý chất thải trên địa bàn, đồng thời bổ sung nguồn điện từ hoạt động xử lý rác.