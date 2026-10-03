Đà Nẵng xây dựng mạng lưới cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn

8 cơ sở được công nhận đạt chuẩn

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, hiện thành phố có 8 cơ sở dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch còn hiệu lực công nhận. Các cơ sở hoạt động trong những lĩnh vực thiết yếu đối với hành trình của du khách, gồm ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, nhóm cơ sở mua sắm có 4 đơn vị: Trung tâm Thương mại Vincom Ngô Quyền Đà Nẵng; Trung tâm Dịch vụ Hàng Hải - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế Minh Giang tại Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Việt Cổ; Trung tâm Thương mại MM Mega Market Đà Nẵng (Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng).

Nhóm cơ sở ăn uống gồm Nhà hàng Mr Anh, Nhà hàng All Seasons và Nhà hàng cơm niêu lâuphai. Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có An Spa.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ có An Spa, cơ sở này đạt Top Spa ASEAN 2024

Hệ thống cơ sở đạt chuẩn góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đồng thời tạo thêm những địa chỉ để du khách tham khảo, lựa chọn khi ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe trong hành trình tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, con số 8 cơ sở chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của hệ thống dịch vụ du lịch trên địa bàn. Việc đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, do đó số lượng cơ sở được công nhận phụ thuộc một phần vào sự quan tâm và chủ động tham gia của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Theo ngành Du lịch, một số cơ sở có hoạt động ổn định, chất lượng dịch vụ tương đối tốt nhưng chưa tìm hiểu đầy đủ về tiêu chí, lợi ích hoặc quy trình, hồ sơ đề nghị công nhận nên chưa chủ động đăng ký.

Bên cạnh đó, việc công nhận đạt chuẩn có thời hạn 3 năm. Sau thời hạn này, cơ sở phải thực hiện thủ tục theo quy định để tiếp tục được công nhận. Một số cơ sở dù có chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất phù hợp nhưng còn vướng các điều kiện liên quan đến đăng ký môi trường, phòng cháy, chữa cháy và những yêu cầu pháp lý khác.

Nhà hàng Mr Anh đạt Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Chuẩn hóa dịch vụ, tăng kết nối với thị trường khách

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở phải đáp ứng hệ thống tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ theo quy định của pháp luật về du lịch.

Việc được công nhận không chỉ xác lập một chuẩn dịch vụ mà còn giúp cơ sở tạo dựng sự tin cậy với du khách, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng thương hiệu.

Thực tế, một số cơ sở đạt chuẩn tại Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định chất lượng thông qua các giải thưởng du lịch. An Spa đạt Top Spa ASEAN 2024 và Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025; Nhà hàng Mr Anh đạt Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025…

Một giá trị đáng chú ý của việc được công nhận đạt chuẩn là cơ sở có thêm cơ hội quảng bá và kết nối với thị trường khách. Theo quy định được ngành Du lịch dẫn chiếu, cơ sở được cấp Quyết định công nhận, gắn biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và được sử dụng logo “Cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn” của Sở trong các hình thức, phương tiện quảng bá.

Nhà hàng cơm niêu lâuphai

Thông tin về cơ sở, hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ được xem xét giới thiệu trên các kênh truyền thông do Sở quản lý, các ấn phẩm quảng bá và những điểm cung cấp thông tin du lịch phù hợp.

Các cơ sở đạt chuẩn cũng có cơ hội được giới thiệu đến doanh nghiệp lữ hành để nghiên cứu đưa vào chương trình tour, hành trình trải nghiệm và các sản phẩm du lịch phù hợp với từng nhóm khách. Qua đó, cơ sở có thêm khả năng tiếp cận nguồn khách thông qua mạng lưới doanh nghiệp lữ hành.

Bên cạnh đó, cơ sở đạt chuẩn có cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; được giới thiệu đến các đối tác có nhu cầu sử dụng dịch vụ và tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về giao tiếp, văn hóa phục vụ, chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm và nghiệp vụ liên quan.

Vì vậy, việc công nhận đạt chuẩn không chỉ dừng ở việc “gắn biển”, mà hướng tới quá trình chuẩn hóa, quảng bá, kết nối, nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu.

Mở rộng mạng lưới, hướng đến hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ

Đối với du khách, hệ thống cơ sở đạt chuẩn tạo thêm những địa chỉ dịch vụ đáng tin cậy trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Du khách có thể nhận biết những cơ sở đã được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo các tiêu chí áp dụng cho từng loại hình dịch vụ, qua đó có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn địa điểm ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe.

Với doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở đạt chuẩn tạo thêm nguồn cung dịch vụ được chuẩn hóa, thuận lợi hơn trong việc xây dựng chương trình tour và lựa chọn điểm dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách.

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ rà soát, phân loại và lựa chọn những cơ sở có tiềm năng, cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chí để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện những nội dung còn thiếu và chủ động lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Cách làm này nhằm chuyển từ việc chờ cơ sở tự tìm hiểu, đăng ký sang chủ động phát hiện, hỗ trợ và phát triển nguồn cơ sở có khả năng tham gia hệ thống đạt chuẩn. Thành phố hướng đến việc tăng số lượng nhưng phải bảo đảm thực chất về chất lượng, đồng thời hình thành hệ thống dịch vụ có sự phân bố phù hợp giữa khu vực trung tâm và các khu vực du lịch phía Nam, phía Tây mới của thành phố.

Cùng với đó, ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, truyền thông và kết nối thị trường đối với các cơ sở đạt chuẩn. Bên cạnh các kênh thông tin chính thức, thành phố nghiên cứu tăng cường giới thiệu thông qua video, nội dung số, KOLs/KOCs phù hợp và các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng

Việc kết nối cũng được mở rộng tới doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và các đơn vị trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu là từng bước hình thành mạng lưới dịch vụ có chất lượng, thuận tiện cho việc đưa khách đến sử dụng.

Từ 8 cơ sở hiện có, Đà Nẵng hướng tới mở rộng mạng lưới dịch vụ đạt chuẩn theo hướng không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng, khả năng kết nối với tour và sức hấp dẫn đối với du khách.

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí quan tâm tham gia công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Qua đó, từng bước chuẩn hóa chất lượng, nâng cao uy tín, mở rộng cơ hội quảng bá và kết nối với thị trường khách.