Đà Nẵng: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình

Ngày 15/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Hội văn hóa Việt Nam tại Tổ dân phố Hưởng Phước, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Hội văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Liên Chiểu tổ chức nhiều hoạt động như Giải bóng đá toàn dân với sự tham gia của các đội bóng nam đến từ các cụm khu dân cư. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Các hoạt động kéo co, nhảy bao bố, bóng đá giữa các khu dân cư tạo không khí phấn khởi, hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, gắn bó. Ảnh: Phạm Bình.

Các trận đấu nhận được sự quan tâm theo dõi, cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí sôi nổi.

Đặc biệt, Tổ dân phố Hưởng Phước được lựa chọn tổ chức điểm của phường Liên Chiểu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại đây diễn ra hội trại đoàn kết, thi trang trí cổng chào, thi cắm hoa với chủ đề “Sắc hoa đại đoàn kết – Kính dâng lên Bác” góp phần tạo diện mạo khang trang, rực rỡ cho ngày hội.

Hội trại, chương trình nghệ thuật Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết và hội thi cắm hoa thu hút đông đảo người dân hưởng ứng. Ảnh: Phạm Bình.

Các đội thi đã mang đến nhiều tác phẩm cắm hoa được chuẩn bị công phu, sáng tạo, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình làng nghĩa xóm, sự gắn bó và đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Đông đảo bà con nhân dân tranh tài, cổ vũ các trò chơi vận động tập thể như kéo co, nhảy bao bố… góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, tối 14/11 tại Tổ dân phố Hưởng Phước còn diễn ra chương trình nghệ thuật Mạch nguồn văn hóa – Sức mạnh đoàn kết do Nhà hát nghệ thuật Đà Nẵng biểu diễn nhằm phục vụ đông đảo người dân.

Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho biết Ngày hội Đại đoàn kết khi được tổ chức với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống gia đình, tình đoàn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.

“Điều đáng trân trọng là tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua tại địa phương. Những việc làm thiết thực trong chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh đã góp phần làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên”, ông Trần Công Nguyên nói.

Bày tỏ vui mừng khi cùng lãnh đạo phường Liên Chiểu dự ngày hội cùng các bậc cao niên, nhân dân Tổ dân phố Hưởng Phước, ông Nguyễn Đình Vĩnh gửi đến bà con lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Liên Chiểu chúc mừng Tổ dân phố Hưởng Phước tại ngày hội. Ảnh: Phạm Bình.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo địa phương cùng Chi bộ, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và 591 hộ dân với khoảng 2.200 người dân Tổ dân phố Hưởng Phước đã xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng, giữ gìn truyền thống văn hóa lịch sử, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Đình làng Hưởng Phước.

Thành quả của người dân Hưởng Phước đóng góp phát triển kinh tế xã hội của phường Liên Chiểu. Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, thu ngân sách vượt dự toán; công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,62%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,61%.

“Các mô hình “Tổ dân phố thân thiện môi trường”, “Đường cờ Tổ quốc”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh”, “Không có cờ bạc trong đám tang” tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Phạm Bình.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị, trong thời gian đến hệ thống chính trị địa phương và người dân tiếp tục củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, mỗi người dân là một nhân tố tích cực vun đắp sự đồng thuận trong cộng đồng; xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, nâng cao đời sống văn hóa gắn với an sinh xã hội, thực hiện tốt hương ước, chủ động phòng chống tội phạm, tệ nạn.

“Tôi mong rằng, mỗi gia đình ở Hưởng Phước không chỉ là mái ấm yêu thương mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực và ý thức trách nhiệm không chỉ ở gia đình mà còn trên không gian mạng. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, lắng nghe nhân dân”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.