Đà Nẵng: Xây dựng Đề án Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng có hệ thống thuận lợi về ứng dụng công nghệ thông tin và chính quyền số: 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) 2020-2023 và xếp thứ hai năm 2024.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng xếp thứ 766 trong 1.000 hệ sinh thái toàn cầu theo xếp hạng StartupBlink, tăng 130 bậc so năm trước. Tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố (phạm vi sau hợp nhất) đạt 9,18%.

Giai đoạn 2021-2025, công tác truyền thông về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt một số kết quả nhất định.

Về khoa học và công nghệ, thành phố triển khai 105 nhiệm vụ các cấp với tổng kinh phí 139,7 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2024 hỗ trợ 149 lượt doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; thành phố đứng thứ 6 cả nước về số văn bằng sở hữu trí tuệ. Đây là khối lượng kết quả lớn để xây dựng nội dung truyền thông.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH TÂM)

Truyền thông đổi mới sáng tạo bước đầu đã góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố năng động, sáng tạo và có sự bứt phá mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chuyển đổi số là lĩnh vực đã có nhiều chương trình truyền thông qua việc thực hiện Đề án truyền thông chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. Đến tháng 7/2024 (Đà Nẵng trước hợp nhất), 97% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90%.

Nội dung truyền thông tập trung vào chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống số, kỹ năng số, an toàn thông tin và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số.

Tuy nhiên, các định hướng và nhiệm vụ truyền thông được thành phố triển khai rải rác ở từng đề án riêng lẻ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác truyền thông còn chưa đồng bộ và chưa bao quát toàn ngành.

Việc ban hành Đề án “Truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030” nhằm thống nhất một khung định hướng, một đầu mối điều phối và một bộ thông điệp chung cho truyền thông cả ba lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Cộng đồng doanh nghiệp trải nghiệm Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu. (Ảnh: CÔNG VINH)

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và vận hành thống nhất hệ thống truyền thông về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố; 100% ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham gia phối hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ công tác truyền thông theo cơ chế thống nhất của thành phố.

Hằng năm xây dựng và phát hành tối thiểu 500 tin, bài, phóng sự, chuyên mục trên các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông số; 500 sản phẩm truyền thông số; đạt tối thiểu 5 triệu lượt tiếp cận/năm trên các hệ thống truyền thông số của ngành khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác truyền thông quốc tế; đồng thời, có ít nhất 80% cán bộ phụ trách truyền thông tại các cơ quan, đơn vị liên quan được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông.

Tại hội thảo, các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã trao đổi thẳng thắn, thực chất, chú trọng những nội dung có tính khả thi; xác định rõ trách nhiệm của các bên; lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó phát huy hiệu quả công tác truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; qua đó, góp phần cùng cơ quan chủ trì hoàn thiện Đề án theo hướng thiết thực, khả thi, có trọng tâm và phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố giai đoạn 2026-2030.