Khoảng 22h ngày 17/11, fanpage “Đà Nẵng 24H” đăng tải video ghi lại cảnh 3 thanh niên có đặc điểm giống người nước ngoài điều khiển 3 xe máy lưu thông trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Theo hình ảnh trong video, một người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, hai người có biểu hiện điều khiển phương tiện lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Phản ánh trên fanpage “Đà Nẵng 24H”. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cùng thời điểm, Công an phường Hội An Đông cũng tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh vụ việc diễn ra trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Đông khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm phương tiện và những người liên quan.

Đến 6h45 ngày 18/11, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường xác định được các phương tiện vi phạm, đồng thời tiến hành xác minh chủ phương tiện, người điều khiển và mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

3 người nước ngoài điều khiển xe máy lạng lách trên phố Hội An, bị cơ quan công an mời lên làm việc. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, cả 3 người nước ngoài xác nhận mình là những người xuất hiện trong video, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Hội An Đông đang củng cố hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng xử phạt theo thẩm quyền.