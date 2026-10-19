Đà Nẵng: Xác minh vị trí nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, từ tháng 9-2026, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin nhân chứng về Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20m, được cho là nơi mai táng các chiến sĩ bộ đội hy sinh trong chiến tranh.

Các nhân chứng đối chiếu bản đồ với thực địa nghi là nơi mai táng các liệt sĩ. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Nguồn tin ban đầu cho biết, từ năm 1960 đến năm 1971, có khoảng 10 chiến sĩ hy sinh được mai táng tại khu vực này.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng, thông tin liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể của nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và những tư liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí mai táng, số lượng, thông tin liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị. Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.