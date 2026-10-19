Đà Nẵng: Xác minh thông tin nhiều liệt sĩ được chôn cất tại sân Đảng ủy xã Hiệp Đức

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã, từ tháng 9/2026, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin về Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

TP Đà Nẵng xác minh thông tin nghi nhiều liệt sĩ được chôn cất tại sân Đảng ủy xã Hiệp Đức.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960 có từ 5 đến 6 chiến sĩ được chôn cất tại đây; năm 1971 có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn cũng chôn tại đây. Các tư liệu còn đề cập trường hợp có tên cụ thể là ông Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và những tư liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng, thông tin liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị. Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Các nhân chứng cung cấp thông tin.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhận định, mỗi thông tin được xác minh chính xác, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập là thêm một trường hợp được trở về với đồng đội, quê hương và gia đình. Vì vậy, công tác này cần được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của tất cả các lực lượng.