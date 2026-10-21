Đà Nẵng xác minh thông tin hố chôn khoảng 200 hài cốt trên đồi keo

Cơ quan chức năng đưa thiết bị ra đa xuyên đất đến hiện trường để khảo sát.

Thông tin do ông Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, cựu chiến binh Sư đoàn 2, hiện sống tại tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo lời kể của ông Nhung, tháng 5-1968, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tham gia đánh vào cứ điểm Ngok Tavak. Sau các trận giao tranh ác liệt, ông được giao nhiệm vụ thu dọn chiến trường và trực tiếp chôn cất khoảng 200 người, gồm 120 chiến sĩ quân giải phóng và 80 lính đối phương, tại các giao thông hào quanh cứ điểm.

Khu vực nghi có hài cốt nằm trên địa bàn xã Phước Năng, thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Hiện, nơi này được người dân trồng keo, tràm và hoa màu. Cách vị trí được xác định ban đầu khoảng 200 m có hệ thống hào lũy từng được đào làm công sự chiến đấu. Ban CHQS xã Phước Năng đã nhiều lần cử lực lượng đến khảo sát khu vực để xác minh thông tin.

Chiều 19-10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực đồi Ngok Tavak, đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị thăm dò, tìm kiếm hài cốt. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị ra đa xuyên đất để kiểm tra, ghi nhận nhiều dị vật và các lớp đất có kết cấu khác biệt so với đất nguyên thổ. Kết hợp dữ liệu khảo sát, thông tin nhân chứng và tư liệu lịch sử, cơ quan chức năng nhận định khu vực dọc các giao thông hào phía sau Di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak có khả năng còn hài cốt. Tuy nhiên, vị trí, số lượng và danh tính những người đã hy sinh cần tiếp tục được xác minh bằng các bước chuyên môn.

Sau khi phương án khai quật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự kiến điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định.