Đà Nẵng xác định truyền thông chính sách là công cụ quản trị, không còn là việc nói sau khi đã làm

Theo bà Nguyễn Thu Phương, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng, đủ, đúng thẩm quyền giúp định hướng dư luận, thu hẹp khoảng trống thông tin và giữ niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp.

Hội nghị được tổ chức đúng thời điểm thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Truyền thông chính sách đã trở thành công cụ quản trị, phải được thực hiện chủ động, xuyên suốt từ khâu xây dựng, hoàn thiện đến tổ chức thực hiện chính sách không chờ văn bản ban hành xong mới tuyên truyền. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phát ngôn; khẩn trương hoàn thiện Quy chế phát ngôn theo Nghị định 244; chủ động cung cấp thông tin, không để xảy ra khoảng trống thông tin đối với những vấn đề nhân dân, doanh nghiệp và dư luận quan tâm. Theo định hướng tại hội nghị, khi xảy ra sự kiện quan trọng, dư luận nhiều chiều hoặc báo chí phản ánh sai sự thật thuộc phạm vi quản lý, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu chậm nhất trong 24 giờ đồng thời nêu rõ đầu mối và thời điểm sẽ có thông tin tiếp theo. Thành phố cũng thực hiện chế độ ủy quyền phát ngôn phải bằng văn bản, cho từng vụ việc, có thời hạn. Kênh mạng xã hội của cơ quan chỉ được dùng để phát ngôn khi đã được công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn trong bộ máy hai cấp. Truyền thông chính sách không còn là việc tuyên truyền sau khi văn bản ban hành, mà phải được làm chủ động, kịp thời, từ khâu xây dựng đến tổ chức thực hiện. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng, đủ, đúng thẩm quyền giúp định hướng dư luận, thu hẹp khoảng trống thông tin và giữ niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã chuyển từ "phản ứng" sang "chủ động", phối hợp báo chí, mở chuyên trang, chuyên mục trên nền tảng số.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông chính sách, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, hội nghị cũng nhìn thẳng những hạn chế còn tồn tại. Trong đó có việc một số đơn vị chưa thật sự chủ động; phát ngôn có lúc chậm, chưa thống nhất; quy chế phát ngôn chưa được ban hành kịp; kỹ năng truyền thông số và xử lý khủng hoảng còn hạn chế.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất cách làm, trao đổi vướng mắc và xác định việc trọng tâm năm 2026, trên cơ sở Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21-3- 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26-6- 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng khẳng định, truyền thông chính sách và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính quyền, không phải việc riêng của cơ quan quản lý báo chí. Làm tốt việc này để người dân hiểu, doanh nghiệp yên tâm, báo chí có nguồn chính thống; từ đó tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng công khai, minh bạch, gần dân.