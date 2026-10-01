Đà Nẵng xác định truyền thông chính sách là công cụ quản trị

Chiều 1.10, tại Trung tâm Hành chính thành phố, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026.

Hội nghị thu hút khoảng 150 đại biểu là người đứng đầu và cán bộ phụ trách truyền thông của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức đúng thời điểm thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Bên cạnh đó, truyền thông chính sách đã trở thành công cụ quản trị, phải được thực hiện chủ động, xuyên suốt từ khâu xây dựng, hoàn thiện đến tổ chức thực hiện chính sách, không chờ đến khi văn bản được ban hành mới tuyên truyền.

Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phát ngôn; khẩn trương hoàn thiện Quy chế phát ngôn theo Nghị định 244; chủ động cung cấp thông tin, không để xảy ra khoảng trống thông tin đối với những vấn đề người dân, doanh nghiệp và dư luận quan tâm.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương phát biểu tại Hội nghị

Theo định hướng tại Hội nghị, khi xảy ra sự kiện quan trọng, dư luận nhiều chiều hoặc báo chí phản ánh sai sự thật thuộc phạm vi quản lý, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu chậm nhất trong 24 giờ - nói những gì đã xác định được, nêu rõ đầu mối và thời điểm sẽ có thông tin tiếp theo.

Ủy quyền phát ngôn phải bằng văn bản, cho từng vụ việc, có thời hạn. Kênh mạng xã hội của cơ quan chỉ được dùng để phát ngôn khi đã được công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử.

Hội nghị nhìn lại những chuyển biến tích cực: Nhiều đơn vị đã chuyển từ tư duy “phản ứng” sang “chủ động”, truyền thông từ sớm, từ xa; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để hạn chế khủng hoảng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên nền tảng số.

Bốn tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Đại Lộc, Sở Xây dựng và Cổng Thông tin điện tử thành phố cho thấy cách làm đang hình thành ở cả cấp ngành và cấp cơ sở.

Đồng thời, Hội nghị cũng nhìn thẳng những hạn chế còn tồn tại: Một số đơn vị chưa thật sự chủ động; phát ngôn có lúc chậm, chưa thống nhất; quy chế phát ngôn chưa được ban hành kịp; kỹ năng truyền thông số và xử lý khủng hoảng còn hạn chế.

Đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại phần hướng dẫn nghiệp vụ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương trao đổi những điểm mới của Nghị định 244 và quy trình làm việc với báo chí, từ đón tiếp nhà báo tại cửa, sắp xếp lịch, thời hạn trả lời ý kiến người dân do báo chí chuyển đến, nguyên tắc phỏng vấn theo Luật Báo chí 2025 đến việc cung cấp thông tin qua điện thoại.

Thông điệp được chốt lại cho từng đơn vị mang về là hoàn thiện quy chế phát ngôn; công khai người phát ngôn thường xuyên trên cổng thông tin; công bố kênh số chính thức; phân công đầu mối tiếp nhận nhà báo và trực thông tin cả ngày nghỉ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố tái khẳng định: Truyền thông chính sách và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính quyền, không phải việc riêng của cơ quan quản lý báo chí.

Làm tốt việc này để người dân hiểu, doanh nghiệp yên tâm, báo chí có nguồn chính thống; từ đó tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng công khai, minh bạch, gần dân.

Hội nghị thực hiện Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 3.7.2026 của UBND TP. Đà Nẵng, nhằm triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21.3.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách và Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26.6.2026 của Chính phủ.