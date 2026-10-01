Đà Nẵng: Xã Trà Vân dốc toàn lực bứt phá chặng nước rút cuối năm 2026

Đồng chí Nguyễn Tấn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Vân (Đà Nẵng) trình bày các giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn bộ máy và bứt phá chỉ tiêu kinh tế cuối năm 2026.

Nằm trong xu thế chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng, xã Trà Vân đang bước vào giai đoạn quyết định nhằm hoàn thành các mục tiêu chiến lược của năm 2026. Chiều 28/9, hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm của Đảng bộ xã không chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận các con số tăng trưởng cơ bản, mà còn mở ra một diễn đàn sâu rộng về định hướng phát triển bền vững. Dưới sự định hướng của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Cẩn, hệ thống chính trị địa phương đã cùng nhau phác thảo bức tranh kinh tế - xã hội chặng cuối năm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bứt phá, đổi mới tư duy quản lý và đánh thức tối đa mọi tiềm năng từ cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền xã Trà Vân chú trọng kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm sáng trong tầm nhìn phát triển của Trà Vân là sự chú trọng vào nền tảng năng lực điều hành và ứng dụng công nghệ. Xuyên suốt các nội dung thảo luận về an ninh quốc phòng, kinh tế và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xã chỉ rõ yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn bộ máy hoạt động nhằm đáp ứng thực tiễn đổi mới. Việc cập nhật, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I chính là bước đi mang tính nền tảng, tạo cơ chế linh hoạt giúp chính quyền đưa ra các quyết sách nhanh nhạy và hiệu quả. Đặc biệt, định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là "chìa khóa" chiến lược để Trà Vân hiện đại hóa công tác quản lý, thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phát huy tinh thần đoàn kết, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Trà Vân dốc toàn lực bứt phá, quyết tâm cán đích các chỉ tiêu năm 2026.

Khép lại chặng đường ba phần tư thời gian của năm, thông điệp được Đảng bộ xã Trà Vân thống nhất truyền đi mang đậm khát vọng vươn lên. Để hiện thực hóa các định hướng lớn, sự bám rễ sâu sát vào quần chúng nhân dân, tinh thần thượng tôn kỷ luật và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được xem là kim chỉ nam cho mọi hành động. Với một lộ trình phát triển đã được định hình rõ nét thông qua Nghị quyết mới, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân Trà Vân đang sẵn sàng huy động mọi nguồn lực cho chặng nước rút. Khí thế này không chỉ đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2026 mà còn kiến tạo bệ phóng vững chắc, đưa Trà Vân từng bước trở thành điểm sáng về phát triển toàn diện và vững mạnh của địa phương.