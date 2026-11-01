Đà Nẵng: Xã Thu Bồn tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

Các đội tham dự hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường. Ảnh: TB.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thu Bồn, hội thi được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh.

Tại hội thi, các đội sẽ tranh tài qua 4 phần thi, gồm: giới thiệu đội hình, kiến thức, xử lý tình huống và trình diễn thời trang tái chế, với tổng điểm tối đa 100 điểm.

Trong đó, phần thi giới thiệu đội hình có 30 điểm, khuyến khích các hình thức sân khấu hóa như hát, múa, hò vè, thơ ca, tiểu phẩm để giới thiệu địa phương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Ở phần thi kiến thức (20 điểm), các đội trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến thông qua mã QR, tập trung vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước và cảnh quan môi trường.

Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống chiếm 35 điểm, yêu cầu các đội xây dựng tiểu phẩm về những vấn đề môi trường phát sinh tại khu dân cư, công tác vận động người dân phân loại rác và xử lý hành vi gây ô nhiễm. Phần trình diễn thời trang tái chế (15 điểm) khuyến khích sáng tạo trang phục từ vật liệu tái chế hoặc thân thiện với môi trường.

Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất trị giá 1,2 triệu đồng, 1 giải Nhì 1 triệu đồng, 2 giải Ba, mỗi giải 800.000 đồng và 3 giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng. Ngoài ra, có 2 giải phụ dành cho đội giới thiệu ấn tượng nhất và đội xử lý tình huống hay nhất.

Thông qua hội thi, xã Thu Bồn kỳ vọng tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các khu dân cư, phát hiện và nhân rộng những mô hình tự quản hiệu quả trong bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường. Ảnh: TB.

Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội trong vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh-sạch-đẹp.