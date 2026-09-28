Đà Nẵng: Xã Thạnh Bình trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất. Ảnh: CĐ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình, không chỉ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thế hệ trẻ mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần tự cường và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Theo UBND xã Thạnh Bình, địa phương là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, đồng thời là quê hương của Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng. Sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng, cụ Huỳnh Thúc Kháng, là một trong những nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng là biểu tượng về tinh thần hiếu học, ý chí tự cường, khí tiết thanh liêm, lòng yêu nước và tận tụy phụng sự nhân dân. Từ một người học trò nổi tiếng thông tuệ của đất Quảng, cụ trở thành nhà chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn và là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy.

Năm 2012, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Sao Vàng vì những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tiếp nối truyền thống ấy, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được hình thành tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây từ năm 2004, nhằm khuyến khích tinh thần học tập, phát hiện và nâng đỡ tài năng trẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Nguyễn Đình Tứ phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NT.

Sau hơn 20 năm, giải thưởng đã biểu dương, khích lệ hơn 1.500 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, trở thành một hoạt động tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Nguyễn Đình Tứ, việc tổ chức Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ nhất năm 2026 là sự tiếp nối hành trình được vun đắp từ năm 2004, đồng thời thể hiện trách nhiệm của địa phương trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của học sinh, sinh viên mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của quê hương đối với thế hệ trẻ. Mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng-một bậc tiền nhân suốt đời đề cao việc học, giữ trọn khí tiết và hết lòng vì dân, giải thưởng cũng nhắc nhở thế hệ trẻ về sự gắn kết giữa tri thức, nhân cách, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: CĐ.

“Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nghĩa tình và trách nhiệm; trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ và những người con Thạnh Bình ở khắp mọi miền đất nước”, ông Nguyễn Đình Tứ chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình kỳ vọng, từ truyền thống hiếu học và tinh thần vươn lên, ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên của quê hương đạt thành tích cao, trưởng thành, sống có ích và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đây cũng là cách thiết thực để thế hệ hôm nay tiếp nối di sản tinh thần của cụ Huỳnh Thúc Kháng, lấy tri thức làm nền tảng, nhân cách làm điểm tựa và sự cống hiến làm giá trị của mỗi con người.

Xã Thạnh Bình trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho cá nhân đạt học vị Tiến sĩ. Ảnh: CĐ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 42 học sinh, sinh viên là những người con quê hương Thạnh Bình có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Trong đó, có 1 người đạt học vị tiến sĩ; 19 người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; 7 học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; 15 học sinh có thành tích 12 năm liền xuất sắc và đạt giải từ cấp huyện trở lên.

Việc tổ chức Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần đầu tiên tại xã Thạnh Bình đúng dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học của quê hương, đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.