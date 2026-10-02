Đà Nẵng: Xã Phước Chánh tăng tốc giải ngân, thúc tiến độ các công trình

Xã Phước Chánh tập trung đôn đốc tiến độ và tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hướng tới đưa các dự án đầu tư công đủ điều kiện vào sử dụng ngay trong năm 2026.

Các công trình đầu tư công trên địa bàn xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng đang được tập trung triển khai, với mục tiêu hoàn thành những dự án đủ điều kiện trong năm 2026, đồng thời tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc đối với các công trình chuyển tiếp.

Đến hết tháng 9/2026, địa phương đã giải ngân 32,37 tỷ đồng trong tổng số 32,52 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao, đạt 93,77% kế hoạch. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện các dự án đang được duy trì khá tích cực trong những tháng cuối năm.

Trong năm 2026, Phước Chánh có 8 dự án khởi công mới. Nhiều hạng mục đã hoàn thành và địa phương dự kiến nghiệm thu, đưa toàn bộ các dự án này vào sử dụng trước cuối năm.

Bên cạnh các công trình mới, những dự án chuyển tiếp cũng đang được tiếp tục hoàn thiện, trong đó có bãi xử lý rác thải tập trung, khu nghĩa trang nhân dân và công trình nước sinh hoạt kết hợp thủy lợi suối Xà Ka. Theo kế hoạch, các dự án này sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Việc phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Phước Chánh.

Để bảo đảm tiến độ, việc kiểm tra thực tế tại các công trình được duy trì thường xuyên, cùng với đôn đốc thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán. Địa phương cũng chú trọng vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm bàn giao mặt bằng, qua đó tạo điều kiện để các công trình triển khai thuận lợi hơn.

Song song với đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai trên địa bàn với tổng số vốn giải ngân hơn 38,2 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9, đạt 74,12% kế hoạch. Nguồn lực được phân bổ cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đang góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng tại xã Phước Chánh. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung cho những công trình đủ điều kiện hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.