Lãnh đạo xã Phú Ninh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo điều kiện để người lao động tự do, người dân không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có cơ hội tích lũy thời gian đóng, hướng đến cuộc sống ổn định hơn khi về già.

Tuy nhiên, đối với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc trang trải các nhu cầu thiết yếu hằng ngày còn không ít khó khăn. Vì vậy, dù nhận thức được lợi ích lâu dài của chính sách, nhiều người vẫn chưa có điều kiện tham gia hoặc duy trì đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

Xuất phát từ thực tế đó, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh đã triển khai vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Với sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, chương trình đã huy động được hơn 68 triệu đồng để hỗ trợ 50 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian 12 tháng, sau khi trừ mức hỗ trợ đóng của Nhà nước theo quy định.

Đại biểu lãnh đạo xã Phú Ninh tham dự chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đây là kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội được trao tặng hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia, tạo điều kiện để người dân từng bước tích lũy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, hướng đến cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Võ Văn Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Võ Văn Nam chia sẻ, Chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay là hoạt động thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là việc làm ý nghĩa hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Sự hỗ trợ hôm nay là nguồn động viên, đồng thời là bước khởi đầu để bà con có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi kết thúc thời gian 12 tháng được hỗ trợ, bà con tiếp tục chủ động bố trí kinh phí để duy trì việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Bởi việc tham gia bảo hiểm xã hội là quá trình tích lũy lâu dài, giúp bà con có điều kiện hưởng lương hưu, được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện theo quy định, góp phần bảo đảm cuộc sống ổn định khi về già”, đồng chí Võ Văn Nam mong muốn.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Đặng Văn Đào trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh triển khai Kế hoạch 90 ngày đêm phát triển công dân số; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.