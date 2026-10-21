Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trà Tân có lợi thế nổi bật là Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa, gắn với quá trình hoạt động cách mạng của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bên cạnh các giá trị lịch sử, địa phương còn có cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng của đồng bào dân tộc thiểu số cần được gìn giữ, trao truyền và phát huy. Đây là những nguồn lực quan trọng để Trà Tân nghiên cứu phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và du lịch cộng đồng.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân được công nhận di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia 1992. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tiềm năng to lớn này chưa được phát huy một cách hiệu quả. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và văn hóa bản địa còn gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành được các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Hạ tầng phục vụ khách, điều kiện đón tiếp, dịch vụ lưu trú, nguồn nhân lực và khả năng tổ chức các hoạt động du lịch tại địa phương còn hạn chế. Việc kết nối di tích với các điểm có tiềm năng khác, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tạo sinh kế ổn định từ hệ thống di tích và du lịch cho người dân vẫn chưa tốt.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng và triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đề án sẽ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh); đồng thời tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để huy động nguồn lực, tổ chức phát triển du lịch theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa bản địa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Hội thảo đã nhận được 5 tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Thực trạng, tiềm năng và lợi thế; quan điểm, định hướng và sản phẩm du lịch; bảo tồn di sản và phát huy vai trò của cộng đồng; nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện; tính khả thi và tổ chức thực hiện Đề án.

Ngoài ra, hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Những tham luận, ý kiến tại hội thảo không chỉ góp phần hoàn thiện nội dung Đề án mà còn giúp địa phương nhận diện rõ hơn các điều kiện cần thiết, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và các nhiệm vụ phải ưu tiên trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến chia sẻ, việc xây dựng Đề án không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh xã Trà Tân hay thu hút khách tham quan, mà quan trọng hơn là đánh giá thực trạng và tác động, xác định rõ nhu cầu bảo tồn giá trị di tích và văn hóa bản địa; định hướng các sản phẩm cần phát triển; trên cơ sở đó xác định lộ trình, thứ tự ưu tiên đầu tư; xác định rõ trách nhiệm thực hiện; thông qua công tác trùng tu, tôn tạo giá trị di tích và văn hóa bản địa, hình thành các sản phẩm du lịch để phát triển sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QUÂN VẠN)

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng phát triển du lịch không thể đánh đổi bằng việc làm tổn hại di tích, mai một văn hóa truyền thống hoặc gây áp lực vượt quá khả năng chịu tải của môi trường. Thành công của Đề án không chỉ nằm ở việc thu hút thêm bao nhiêu du khách, đầu tư thêm bao nhiêu công trình, mà quan trọng hơn là những giá trị lịch sử được bảo vệ tốt hơn, văn hóa bản địa được gìn giữ và trao truyền tốt hơn, đời sống nhân dân được cải thiện và hình ảnh Trà Tân được khẳng định bằng những giá trị riêng có”, đồng chí Lê Minh Chiến nói.