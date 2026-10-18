Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Đốc tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho người dân

Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương tham gia hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Chương trình thu hút 7 hộ sản xuất, kinh doanh và đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia. Các hộ kinh doanh, nông dân xã Trà Đốc đã giới thiệu hơn 10 sản phẩm đặc trưng của miền núi như nấm lim xanh, chả cá thác lác, mật ong rừng, thịt heo đen, cá rô phi sấy khô, chè dây, gạo rẫy, rượu cần truyền thống và các sản phẩm mây tre đan của đồng bào Ca Dong...

Những sản phẩm đặc trưng của xã miền núi Trà Đốc được giới thiệu và quảng bá tại chương trình tập huấn. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Thông qua chương trình tập huấn, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh trên môi trường số, từng bước làm quen với phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Tại đây, các sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người xem, tạo cơ hội để các hộ sản xuất, kinh doanh trải nghiệm hình thức bán hàng trực tuyến, tương tác với khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tại địa phương. Qua đó, giúp các hộ kinh doanh từng bước đổi mới phương thức quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, phát huy tiềm năng và lợi thế của các sản phẩm bản địa trong thời gian tới.

Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương háo hứng khi tham gia chương trình tập huấn. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Phan Duy Hưng chia sẻ, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên trên địa bàn xã Trà Đốc năm 2026 với mục đích nhằm đào tạo, nâng cao kỹ năng livestream bán hàng online cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên làm chủ công cụ số để tự tin bán hàng trực tuyến.

Qua đó, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương qua các nền tảng Facebook Live, TikTok Live, Shopee Live, giảm khâu trung gian, tăng giá trị cho nông sản; tăng thu nhập bình quân hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên sau tập huấn, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế. Ngoài ra, thông qua tập huấn địa phương mong muốn xây dựng đội ngũ livestream tại chỗ, duy trì hoạt động livestream định kỳ, tạo hệ sinh thái bán hàng online bền vững cho toàn xã.