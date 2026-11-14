Đà Nẵng: Xã miền núi Thạnh Mỹ vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2026

Phát triển chăn nuôi gắn với nâng cao kỹ năng sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã miền núi Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng đã giải quyết việc làm cho 57 lao động, đạt 114% kế hoạch cả năm.

Địa phương cũng tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, phát triển các mô hình sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại xã miền núi Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng, việc nâng cao kỹ năng sản xuất, hỗ trợ phát triển sinh kế và giải quyết việc làm đang được địa phương chú trọng nhằm cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã giải quyết việc làm cho 57 lao động, đạt 114% kế hoạch cả năm.

Cùng với đó, xã tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, canh tác đất rẫy và chăn nuôi tại 9 cụm dân cư, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với người dân miền núi, việc nâng cao kỹ năng canh tác, chăn nuôi có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nghề phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu sinh kế của người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ, cho biết địa phương tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đặc biệt từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, chú trọng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế.

Đến cuối tháng 9/2026, toàn xã còn 153 hộ nghèo, chiếm 6,93% và 103 hộ cận nghèo, chiếm 4,66%. Địa phương đặt mục tiêu giảm 15 hộ nghèo trong năm 2026, đồng thời tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi.

Việc gắn nâng cao kỹ năng nghề với hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm là hướng đi cần thiết trong thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững./.