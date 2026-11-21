Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đèn tín hiệu giao thông đầu tiên trên địa bàn xã miền núi Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: ANH QUÂN)

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và mỗi địa phương. Văn hóa không chỉ được kết tinh trong những giá trị lịch sử, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và sự đoàn kết, gắn bó giữa mỗi người dân.

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ là dịp có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Quang cảnh chương trình phát động. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đối với xã Sơn Cầm Hà, một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống càng có ý nghĩa thiết thực. Những di tích lịch sử, những làn điệu dân ca, phong tục tập quán, tình làng nghĩa xóm, truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết đã tạo nên bản sắc riêng của quê hương. Đây không chỉ là tài sản tinh thần quý báu mà còn là nền tảng, động lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Trần Thanh Hải chia sẻ, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương triển khai các hoạt động văn hóa trong điều kiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân có nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Trần Thanh Hải phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Với chủ đề "Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết", Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 trên địa bàn xã được tổ chức từ ngày 18-24/11, với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, triển khai rộng khắp tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị và trường học. Trọng tâm là tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ, thể thao, trò chơi dân gian, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa địa phương; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Trần Thanh Hải cho hay.

Trao tặng 9 máy tính, 9 loa tuyên truyền lưu động cho các thôn trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: ANH QUÂN)

Dịp này, xã Sơn Cẩm Hà tổ chức một số hoạt động thiết thực gắn với đời sống dân sinh và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, giao thông như: Khởi công sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các thôn; xây dựng sân thể thao tại các trường học; trao tặng máy tính và loa tuyên truyền di động cho các thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương trao tặng máy tính cho các thôn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đây là những công trình, phần việc cụ thể, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đời sống nhân dân, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Khởi công sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các thôn và xây dựng sân thể thao tại các trường học. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, tại chương trình xã Sơn Cẩm Hà đã tổ chức khánh thành công trình Đèn tín hiệu giao thông nút giao tuyến đường ĐT.614 và ĐT.615 đoạn qua địa bàn. Đây là công trình đèn tín hiệu giao thông đầu tiên trên địa bàn xã miền núi Sơn Cẩm Hà.

Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Sơn Cẩm Hà Ngô Việt Cường phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: ANH QUÂN)

Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Sơn Cẩm Hà Ngô Việt Cường cho biết, nút giao ĐT.614 và ĐT.615 là điểm giao nhau của hai tuyến đường tỉnh, có lưu lượng phương tiện qua lại tương đối lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống đèn tín hiệu tại vị trí này là cần thiết nhằm điều tiết phương tiện, hạn chế xung đột giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Công trình Đèn tín hiệu giao thông nút giao tuyến đường ĐT.614 và ĐT.615 là công trình đèn tín hiệu giao thông đầu tiên trên địa bàn xã miền núi Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Việc hoàn thành công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn xã”, ông Cường chia sẻ.