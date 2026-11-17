Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại buổi đối thoại, đại diện người dân 9 thôn trên địa bàn xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xuất phát từ thực tế cuộc sống, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực như đất đai, chế độ chính sách và hạ tầng nông thôn… Trong đó, nhiều người dân phản ánh việc hiến đất, thu hồi đất làm đường nhưng chưa được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số diện tích đất sử dụng ổn định nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận.

Đại biểu tham dự hội nghị đối thoại. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bên cạnh đó, những vướng mắc trong giải quyết chế độ đối với người có công, người tham gia công tác ở cơ sở; việc đền bù cây cối, hoa màu trong làm giao thông nông thôn và những bất cập trong quá trình đo đạc, quản lý đất đai.

Người dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại buổi đối thoại, đại diện các ngành liên quan của xã Sơn Cẩm Hà và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực XVI đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề cụ thể mà người dân phản ánh.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương yêu cầu các ngành chuyên môn rà soát hồ sơ, làm rõ từng vụ việc, tập trung giải quyết những tồn tại kéo dài chưa thể trả lời ngay tại hội nghị.

Đối với các chế độ chính sách cần nghiên cứu, thực hiện đúng quy định, bảo đảm thấu tình, đạt lý. Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhân dân; những vấn đề còn vướng mắc phải được giải thích cụ thể, rõ ràng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền với nhân dân.