Đà Nẵng: Xã miền núi cao Trà Leng nỗ lực khai thông các tuyến giao thông huyết mạch

Xã Trà Leng đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, nỗ lực khai thông các tuyến đường bị sạt lở. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Trà Leng cung cấp)

Trước tình hình trên, xã Trà Leng đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, nỗ lực khai thông các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Trà Leng, tính đến 10 giờ sáng 12/11, trên địa bàn xã Trà Leng có 7 tuyến đường bị sạt lở với khối lượng hàng nghìn m³ đất, đá sạt lở gồm: tuyến đường vào làng ông Hành, ông Tuấn, thôn Sar Chỉa; tuyến đường vào làng ông Văng, Thái; tuyến đường ĐH1; tuyến đường trước Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng (phân hiệu), thôn Tak Xoai; tuyến đường giao thông vào thôn Moang Roang; tuyến đường giao thông vào Khu dân cư làng ông Xuôi, thôn Bằng Xim; tuyến đường giao thông ĐH2, thôn Bằng Xim.

Đặc biệt, tại lý trình Km4+620 trên tuyến ĐH1 (khu vực vườn bà Tuyến) xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn.

Tuyến ĐH1 xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng rất lớn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Trà Leng cung cấp)

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 6 ô-tô chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn; đồng thời tiến hành từ 2 đầu tuyến nhằm sớm thông xe, bảo đảm giao thông thông suốt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa trực tiếp xuống hiện trường sạt lở để chỉ đạo khắc phục. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Trà Leng cung cấp)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan đang tích cực xử lý đất, đá sạt lở, giải phóng mặt đường, từng bước khôi phục giao thông, bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm của người dân.

“Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, công tác khắc phục gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, xã Trà Leng đang nỗ lực hết mình để sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống nhân dân”, đồng chí Châu Minh Nghĩa nói.

Mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Trà Leng. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Trà Leng cung cấp)

Cũng theo báo cáo tính đến 10 giờ ngày 12/11, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở đất mái ta-luy dương dài 27m tại khu thể thao thôn 1 (nay là thôn Trà Dơn, xã Trà Leng, khu sân bóng và khu trước Công an xã) với khối lượng đất, đá khoảng 648m³.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện tình trạng sạt lở phía sau khu dân cư tại 4 thôn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện sơ tán khẩn cấp 30 hộ dân với 129 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.