Đà Nẵng: Xã Duy Xuyên lập Chi hội trồng sen, phát triển kinh tế tuần hoàn

Việc thành lập Chi hội nghề nghiệp trồng sen kết hợp chuyển giao kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu giúp nông dân xã Duy Xuyên nâng cao năng suất và ổn định sinh kế bền vững.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sinh thái và nâng cao giá trị gia tăng, Hội Nông dân xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) vừa chính thức công bố quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng sen. Bước đi này đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất của địa phương, chuyển từ lối canh tác manh mún, nhỏ lẻ sang mô hình liên kết tập trung theo chuỗi. Không gian sinh hoạt của chi hội được định hình là cầu nối thiết thực, quy tụ những hộ nông dân cùng chung ngành nghề để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất quy trình canh tác và tương trợ lẫn nhau trước những biến động của thị trường.

Thực tế thời gian qua cho thấy, sự khắc nghiệt và diễn biến thất thường của thời tiết đã đặt ra không ít thách thức cho người trồng sen truyền thống. Để tháo gỡ bài toán này, ngay sau lễ ra mắt, Hội Nông dân xã đã phối hợp triển khai công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chuyên sâu cho toàn thể hội viên. Nội dung trọng tâm xoay quanh các biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng quy trình chăm sóc sinh học nhằm kích thích sức đề kháng tự nhiên, giúp cây sen nâng cao khả năng chống chịu trước dịch hại. Việc chuẩn hóa kỹ thuật ngay từ khâu đầu vào không chỉ giúp bà con chủ động hạn chế rủi ro mà còn tạo tiền đề quan trọng để duy trì năng suất ổn định qua các mùa vụ.

Tận dụng phụ phẩm từ cây sen để ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh là giải pháp thiết thực giúp bà con giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường và thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

Điểm nhấn mang tính đột phá của mô hình tại Duy Xuyên chính là việc đưa tư duy nông nghiệp tuần hoàn vào thực tiễn đồng ruộng thông qua giải pháp xử lý phụ phẩm sau thu hoạch. Thay vì vứt bỏ lãng phí hoặc để phân hủy tự nhiên gây ô nhiễm nguồn nước như trước đây, toàn bộ phần thân, lá và gương sen già giờ đây được thu gom triệt để làm nguyên liệu ủ phân. Để tiếp sức cho hội viên đưa kiến thức vào thực hành, Hội Nông dân xã đã trực tiếp hỗ trợ các vật tư thiết yếu bao gồm bạt ủ chuyên dụng, chế phẩm men vi sinh EMIC và nguồn phân hữu cơ khởi động. Nhờ ứng dụng công nghệ phân giải vi sinh, lượng rác thải nông nghiệp khổng lồ nhanh chóng được chuyển hóa thành nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng. Giải pháp này mang lại lợi ích kép khi vừa cải tạo độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ môi trường sinh thái, vừa giúp người nông dân tiết giảm đáng kể chi phí phân bón đầu vào.

Sự kết hợp đồng bộ giữa việc kiện toàn tổ chức hội và chuyển giao công nghệ canh tác xanh tại xã Duy Xuyên đang mở ra triển vọng phát triển dài hạn cho cây sen địa phương. Khi người nông dân làm chủ được quy trình sản xuất khép kín, giá trị kinh tế của cây sen sẽ từng bước được nâng tầm, hướng tới xây dựng các sản phẩm nông sản sạch và an toàn. Đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương phát huy sức mạnh kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập bền vững cho hội viên và đóng góp tích cực vào định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.