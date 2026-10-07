Đà Nẵng: Xã đảo Tân Hiệp lập chốt, cấm qua lại 7 điểm nước chảy xiết

Ngày 7/10, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) cho biết, các trận mưa lớn liên tiếp trên địa bàn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư xuất hiện dòng chảy mạnh.

Lực lượng chức năng xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lào Chàm, Đà Nẵng) chốt chặn tại các điểm nước chảy xiết nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp đã tổ chức kiểm tra thực địa tại các khu vực ảnh hưởng. Qua khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận 7 điểm tập trung dòng chảy mạnh, chủ yếu nằm trên tuyến đường từ Bãi Làng xuống Bãi Hương. Các khu vực nguy hiểm gồm: Hồ Bãi Bìm, vòng xoay tổ 4 (thôn Bãi Làng), khu vực đầu thôn Bãi Hương và Bãi Chồng.

Theo chính quyền địa phương, mặc dù thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hiện tượng sạt lở, tuy nhiên lượng nước lớn đổ về cùng dòng chảy xiết gây khó khăn lớn cho việc di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao đối với người đi bộ, xe máy và các phương tiện giao thông.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, chính quyền xã đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và phân công lực lượng túc trực để ngăn chặn, kiểm soát không cho người dân đi qua các vị trí nguy hiểm.

Mưa lớn, xã đảo Tân Hiệp cấm tàu từ chiều 6/10.

Bên cạnh đó, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng xã Tân Hiệp cũng đã thông báo cấm tất cả tàu thuyền qua lại từ chiều 6/10 đến ngày 7/10. Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lớn, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu để sẵn sàng phương án ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Theo bản tin phát lúc 15h30, ngày 7/10 từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 13h ngày 6/10 đến 13h ngày 7/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 – 80mn, có nơi trên 100mm. Dự báo, từ chiều 7/10 đến sáng 9/10, tại các xã, phường của TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 – 200mm, có nơi trên 300mm.