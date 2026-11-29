Lực lượng kỹ thuật nỗ lực vượt địa hình đồi núi, vận chuyển thiết bị lên rừng để lắp đặt trạm phát sóng, đưa sóng di động đến với người dân vùng lõm sóng. Ảnh: ĐVCC

Quyết liệt rà soát, xử lý dứt điểm các điểm lõm sóng

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng, địa hình đa dạng. Bên cạnh khu vực đô thị phát triển, nhiều thôn, nóc, cụm dân cư thuộc các xã miền núi, biên giới nằm cách xa trung tâm, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán; một số nơi chưa có điện lưới khiến việc đầu tư hạ tầng viễn thông gặp nhiều trở ngại.

Tình trạng sóng điện thoại, Internet chưa ổn định, thậm chí mất kết nối từng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Đặc biệt, tại những địa bàn thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, việc bảo đảm thông tin liên lạc có ý nghĩa quan trọng trong truyền tải cảnh báo thiên tai, phục vụ chỉ đạo, điều hành và tổ chức ứng phó khẩn cấp.

Trước yêu cầu đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, thành phố xác định xóa điểm lõm sóng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ.

Qua rà soát ban đầu, toàn thành phố xác định 116 điểm lõm sóng; khi khảo sát thực tế sâu tại từng địa bàn, các ngành chức năng và doanh nghiệp viễn thông tiếp tục phát hiện thêm 27 điểm chưa được thống kê, nâng tổng số điểm cần xử lý lên 143 thôn, cụm dân cư.

Chính quyền cơ sở phối hợp doanh nghiệp viễn thông khảo sát từng vị trí cụ thể, đánh giá địa hình, khả năng tiếp cận nguồn điện để lựa chọn địa điểm xây dựng trạm phát sóng hoặc phương án công nghệ phù hợp, tránh tình trạng đầu tư hạ tầng nhưng chưa giải quyết triệt để nhu cầu kết nối của người dân.

Lực lượng kỹ thuật cõng thiết bị lên khu vực đồi núi để lắp đặt trạm phát sóng, khắc phục điểm lõm sóng. Ảnh: ĐVCC

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông, đến ngày 30/10/2026, toàn bộ 143 điểm lõm sóng đã được xử lý, đạt 100% kế hoạch, sớm 2 tháng so với tiến độ đề ra.

Thành phố triển khai đồng thời hai nhóm giải pháp chính là phát triển hạ tầng viễn thông di động và ứng dụng công nghệ Internet vệ tinh. Trong đó, doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là Viettel Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng từ khâu khảo sát, đầu tư, xây dựng đến đưa công trình vào vận hành.

Tại những địa bàn có điều kiện triển khai hạ tầng, Viettel Đà Nẵng xây dựng, phát sóng mới hơn 36 trạm BTS, góp phần xử lý tình trạng lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã.

Tại làng Aur (xã Avương) hay các nóc thuộc xã Trà Leng, cán bộ kỹ thuật Viettel phối hợp bộ đội và người dân vượt rừng, lội suối vận chuyển thiết bị đến điểm lắp đặt. Ở nhiều vị trí phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, việc đưa thiết bị vào phải thực hiện hoàn toàn bằng sức người.

Lực lượng chức năng khiêng thiết bị trạm phát sóng qua các lối hẻm để triển khai lắp đặt tại khu vực lõm sóng. Ảnh: ĐVCC

Quá trình lắp đặt tuân thủ chặt chẽ 5 bước: khảo sát, xác định vị trí; lắp đặt, kết nối thiết bị; kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; bàn giao, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và giám sát, hỗ trợ sau lắp đặt nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế tại từng điểm.

Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số ở vùng cao

Không chỉ cải thiện chất lượng liên lạc, việc xóa các điểm lõm sóng còn mở ra cơ hội để người dân miền núi tiếp cận dịch vụ số, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, miền núi.

Tại xã Trà Leng, địa bàn có địa hình miền núi phức tạp, việc mở rộng kết nối Internet mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý địa bàn và đời sống người dân.

Theo ông Hồ Văn Thành, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trà Leng, xã hiện có 6 thôn gồm: Tak Xoai, Moang Roang, Trà Đơn, Bằng Xim, Sar Chia và Tak Clen với 6.586 người/1.592 hộ; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1.536 hộ với 6.292 nhân khẩu.

Khi có Internet ổn định, người dân thuận lợi hơn trong liên lạc với người thân, tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kiến thức phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Lực lượng kỹ thuật xuyên đêm triển khai lắp đặt thiết bị, khẩn trương đưa sóng di động đến các khu vực lõm sóng. Ảnh: ĐVCC

Ông Hồ Văn Thúa, Trưởng thôn Tak Clen cho biết, toàn bộ thiết bị viễn thông lắp đặt trên địa bàn đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng; tốc độ Internet tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps, đáp ứng nhu cầu liên lạc, quản lý cũng như giảng dạy và học tập.

Trước đây, do kết nối hạn chế, người dân gần như không thể liên lạc hay tra cứu thông tin trên mạng nên khi được phủ sóng, người dân rất phấn khởi và mong muốn tiếp tục học hỏi thêm các mô hình, cách làm kinh tế mới để nâng cao thu nhập.

Tương tự, ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Avương cho biết địa phương đã hoàn thành xóa các điểm lõm sóng, trong đó có thôn Aur, nơi trước đây hoàn toàn chưa có sóng di động cùng 7 điểm lõm sóng tại các thôn Đang, Atêếp, Tơghêy, Apát, Blooc.

Sau khi được phủ sóng, người dân địa phương có thể kết nối mạng 5G, truy cập Internet theo dõi thời sự, cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tạo thuận lợi cho địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, 2 trường học trên địa bàn gồm Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS A Vương và Trường Mầm non Avương, với 1 điểm trường chính và 9 điểm trường tại các thôn đều đã được phủ sóng, kết nối Internet phục vụ dạy và học.

Người dân phấn khởi khi được tiếp cận sóng di động và internet, thuận lợi hơn trong liên lạc, cập nhật thông tin. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Lưu Văn Khương, tại các xã miền núi, biên giới thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, hệ thống thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cảnh báo mưa lũ, sạt lở và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, giúp chính quyền và lực lượng chức năng chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Hoàn thành xóa 143 điểm lõm sóng là bước tiến trong phát triển hạ tầng số của thành phố. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu; chất lượng kết nối cần tiếp tục được duy trì, nâng cao, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và yêu cầu chuyển đổi số tại địa phương.