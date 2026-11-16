Đà Nẵng về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngôi nhà trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngày 16/11, UBND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Theo đó, sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau gần 6 tháng triển khai, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng; mỗi căn xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, cá nhân huy động ngày công, vật liệu và nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với kết quả này, TP Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình trước thời hạn đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với đối tượng chính sách.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng muốn thời gian tới, tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.