Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao Bằng khen cho tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo, qua rà soát, UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ xây mới 76 nhà (100 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 51 nhà (50 triệu đồng/nhà), với tổng kinh phí 10,15 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” khi khánh thành, bàn giao nhà.Đến ngày 20-11, toàn thành phố đã hoàn thành 127/127 căn nhà, về đích trước thời hạn 2 ngày. Trong đó, Thu Bồn có 21 nhà; Tây Giang và Sông Kôn mỗi địa phương 15 nhà; Thạnh Mỹ 11 nhà.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân đã chung tay thực hiện chương trình; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp hoàn thiện báo cáo tổng kết, bảo đảm số liệu, hồ sơ chính xác, thống nhất. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 4306 trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.