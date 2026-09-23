Đà Nẵng vào Top 50 điểm đến du lịch của Lonely Planet

Lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng. Ảnh: HÀ AN

Trong phần giới thiệu, Lonely Planet nhắc đến biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, ẩm thực và vị trí thuận lợi để kết nối với các điểm đến nổi tiếng của miền Trung.

Best in Travel là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet - cẩm nang du lịch, với các điểm đến và trải nghiệm được mạng lưới tác giả, biên tập viên của thương hiệu này lựa chọn. Danh sách năm 2027 gồm 50 địa điểm và trải nghiệm trên thế giới.

Theo cây bút James Pham, Đà Nẵng sở hữu bãi biển dài, núi, hải sản và không khí thư thái. Một lợi thế khác được Lonely Planet nhấn mạnh là từ Đà Nẵng, du khách có thể kết nối với 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm quần thể di tích Cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An.

Cầu vàng được nhắc tới trong hành trình trải nghiệm trên Lonely Planet. Ảnh: HÀ AN

Lonely Planet gợi ý Đà Nẵng phù hợp với nhiều trải nghiệm trong một hành trình ngắn, từ biển, thiên nhiên đến văn hóa, ẩm thực. Trong lịch trình 3 ngày được giới thiệu, các điểm đến được nhắc tới gồm: Bà Nà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn.

Trong trang công bố danh sách Best in Travel 2027, Lonely Planet sử dụng hình ảnh Cầu Vàng tại Bà Nà để minh họa cho Đà Nẵng. Cây cầu cũng được nhắc đến trong bài viết gợi ý lịch trình 3 ngày tại thành phố.

Bài viết giới thiệu nhiều điểm đến và trải nghiệm khác như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, chợ cá Mân Thái, biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn và các khu chợ ẩm thực địa phương, lễ hội pháo hoa.