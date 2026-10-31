Đà Nẵng vào tốp 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027

Theo báo cáo Travel Trends 2027 của Skyscanner, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay so với cùng kỳ năm trước. Kết quả được xác định dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay khứ hồi từ ngày 1/1 đến 17/6/2026 so với cùng kỳ năm 2025 trên nền tảng Skyscanner tại thị trường Anh.

Trong danh sách, Đà Nẵng đứng sau các điểm đến như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc). Đây là những địa danh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm nổi bật, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các hành trình khám phá mới.

Skyscanner đánh giá cao sự đa dạng trong trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng, từ nghỉ dưỡng tại biển Mỹ Khê, tham quan Cầu Vàng đến khám phá văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Đáng chú ý, hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho thành phố trong danh sách. Bên cạnh lợi thế du lịch biển, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, kết nối các danh thắng Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn với không gian di sản Hội An, Mỹ Sơn, tạo điều kiện phát triển những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên.

Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027. Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng giới thiệu điểm đến quốc tế góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch thành phố, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế trong năm 2027.