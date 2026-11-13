Đà Nẵng vào Top 10 điểm đến lý tưởng dịp Giáng sinh và năm mới

Theo Trung tâm Thông tin du lịch - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet xếp Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến trên thế giới đáng trải nghiệm nhất trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến đêm giao thừa năm 2027.

Trong danh sách 10 Best Places to Travel Between Christmas and New Year’s Eve do Lonely Planet công bố, Đà Nẵng được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan biển, núi non, ẩm thực địa phương và hệ thống di sản văn hóa đặc sắc trong khu vực. Lonely Planet nhận định, khoảng thời gian giữa Giáng sinh và năm mới là dịp thích hợp để du khách tận dụng kỳ nghỉ, thư giãn sau một năm bận rộn và chuẩn bị đón năm mới.

Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thị Thanh Hằng

Nằm ở miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng sở hữu đường bờ biển dài gần 10 km, trong đó nổi bật là bãi biển Mỹ Khê với không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ du lịch ven biển. Thành phố được Lonely Planet gợi ý là điểm đến phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng, tận hưởng nhịp sống thư thái bên bờ biển.

Bên cạnh trải nghiệm biển, du khách có thể khám phá Sun World Bà Nà Hills với các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu; tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Quan Âm cao 67 m hướng ra biển. Đà Nẵng cũng có lợi thế về vị trí khi thuận tiện kết nối với ba di sản UNESCO trong khu vực lân cận gồm phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn.

Ẩm thực địa phương là một trong những điểm nhấn được Lonely Planet đề cập, với các món đặc sản như mì Quảng, bánh xèo và hải sản tươi sống. Cùng với đó, hệ thống lưu trú đa dạng, từ khách sạn cao tầng có tầm nhìn ra sông Hàn đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều nhóm khách.

Việc góp mặt trong Top 10 điểm đến lý tưởng dịp Giáng sinh và năm mới, đồng thời giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế. Trước đó, thành phố cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027, gồm 50 điểm đến và trải nghiệm đáng chú ý trên thế giới trong năm tới.