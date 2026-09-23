Đà Nẵng vào danh sách 50 điểm đến đáng đến năm 2027 của Lonely Planet

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trong Best in Travel 2027, Lonely Planet giới thiệu thành phố là điểm đến nổi bật với những bãi biển đô thị thư thái và hành trình khám phá các di sản UNESCO.

Theo cây bút James Pham, sức hút của Đà Nẵng đến từ sự kết hợp giữa núi, bờ biển dài, thiên nhiên Sơn Trà, ẩm thực và nhịp sống dễ chịu. Vị trí của thành phố cũng thuận lợi để du khách kết nối với nhiều điểm đến di sản nổi tiếng của miền Trung.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An

Đa dạng trải nghiệm từ biển đến núi

Trong bài viết gợi ý hành trình ba ngày tại Đà Nẵng được Lonely Planet giới thiệu cùng dịp Best in Travel 2027, Mỹ Khê là một trong những điểm dừng đáng chú ý. Bãi biển đô thị này được nhìn nhận không chỉ là không gian nghỉ dưỡng mà còn gắn với nhịp sống thường ngày của người dân và du khách.

Từ Mỹ Khê, hành trình mở rộng đến bán đảo Sơn Trà với cảnh quan thiên nhiên, những cung đường ven núi và các điểm ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Chùa Linh Ứng cũng được đưa vào gợi ý khám phá.

Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng, Lonely Planet dành sự chú ý cho đời sống địa phương. Chợ cá Mân Thái vào sáng sớm mang đến hình ảnh những mẻ hải sản vừa cập bờ. Trong khi đó, chợ Cồn là nơi du khách có thể khám phá nhiều món ăn địa phương và không khí mua bán sôi động.

Biển Đà Nẵng thu hút khách du lịch vui chơi, tắm biển vào mùa hè

Khi đêm xuống, khu vực sông Hàn, Cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng và các khu chợ đêm tiếp tục nối dài trải nghiệm.

Ẩm thực cũng là một điểm nhấn trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Mì Quảng, bánh xèo, các loại bánh truyền thống và hải sản được giới thiệu cùng những không gian ăn uống đặc trưng, từ chợ truyền thống, quán ăn địa phương đến các nhà hàng hướng biển.

Kết nối các điểm đến di sản

Hành trình khám phá Đà Nẵng còn được mở rộng qua các giá trị văn hóa. Lonely Planet giới thiệu Bảo tàng Điêu khắc Chăm với bộ sưu tập hiện vật gắn với lịch sử và văn hóa miền Trung.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng là một điểm dừng, với hệ thống hang động, chùa và cảnh quan núi đá nằm giữa không gian đô thị.

Từ Đà Nẵng, du khách có thể kết nối với các điểm đến di sản UNESCO. Lonely Planet nhắc tới quần thể di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Sự liên kết này tạo điều kiện để du khách kết hợp nghỉ dưỡng biển với hành trình khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa miền Trung.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills

Cầu Vàng tạo dấu ấn nhận diện

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills là hình ảnh được Lonely Planet sử dụng tại phần giới thiệu Đà Nẵng trên trang Best in Travel 2027.

Trong bài viết “The Ultimate 3-Day Weekend in Danang, Vietnam”, Bà Nà Hills cũng được đưa vào ngày đầu tiên của hành trình, với các trải nghiệm như đi cáp treo, tham quan Cầu Vàng, khám phá không gian kiến trúc, khu vui chơi và các chương trình biểu diễn trên đỉnh núi.

Bên cạnh Bà Nà Hills, hành trình được Lonely Planet gợi ý trải rộng tới Sơn Trà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, các khu chợ, không gian ẩm thực và khu vực sông Hàn.

Lonely Planet cũng nhắc tới Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng như một trải nghiệm đáng chú ý nếu du khách đến thành phố trong mùa lễ hội.

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Việc góp mặt trong 50 điểm đến của Best in Travel 2027 tiếp tục đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với cộng đồng du khách quốc tế. Không chỉ được nhận diện qua Cầu Vàng, thành phố còn được giới thiệu qua hệ thống trải nghiệm đa dạng gồm biển, núi, ẩm thực, văn hóa, đời sống địa phương và khả năng kết nối các di sản miền Trung.