Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp cơ sở giáo dục

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tại buổi họp báo.

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, có 90 xã, phường/tổng số 94 xã, phường, đặc khu (đặc khu Hoàng Sa) của TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý. Có 3 xã gồm Tam Hải, Tân Hiệp và Phước Chánh không thực hiện sắp xếp do đáp ứng tiêu chuẩn có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở hoặc 1 trường tiểu học và trung học cơ sở.

Tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố giảm từ 976 cơ sở còn 452 cơ sở gồm: 123 trường mầm non, 113 trường tiểu học, 96 trường THCS, 50 trường Tiểu học và THCS, 1 trường Tiểu học, THCS và THPT, 4 trường THCS và THPT, 63 trường THPT, 1 cơ sở giáo dục chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật, 1 trung tâm GDTX. Tổng cộng giảm 524 cơ sở giáo dục, tỷ lệ giảm đầu mối là 53,69% so với thời điểm ngày 1-7-2025.

Theo bà Thuận, hiện nay, các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đi vào vận hành, hoạt động bình thường, triển khai đảm bảo các kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của các cấp. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục giúp giảm đầu mối quản lý, giảm đội ngũ quản lý; tăng biên chế giáo viên đứng lớp; tạo tiền đề rà soát cơ sở vật chất, tập trung và tiết kiệm nguồn lực đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng, học sinh được thụ hưởng các điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ sở giáo dục đến nay chưa được xem là đã hoàn thành. Sở GD-ĐT vẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình vận hành của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là đối với các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng. Trường hợp nào vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh thì đề xuất, phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh phù hợp.

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố hiện có 11 cơ sở giáo dục trên 100 lớp gồm 7 trường tiểu học, 3 trường THCS và Trung tâm GDTX Đà Nẵng. Về phân hiệu, trường mầm non có nhiều nhất 4 phân hiệu gồm 4 trường; trường tiểu học nhiều nhất 7 phân hiệu, ngoài ra còn 2 trường tiểu học có 5 phân hiệu và 3 trường tiểu học có 4 phân hiệu; trường THCS có nhiều nhất 4 phân hiệu gồm 3 trường. Sau khi sắp xếp, học sinh vẫn học tại địa điểm như trước khi sắp xếp cùng với đội ngũ thầy giáo, cô giáo trước đây. Chỉ một số ít trường hợp giáo viên được bố trí dạy giữa các phân hiệu, điểm trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Như vậy, quyền lợi học tập, quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, điều kiện giảng dạy của nhà giáo vẫn được đảm bảo. “Số lượng đầu mối cơ sở giáo dục giảm tạo ra những thuận lợi nhất định trong công tác quản lý giáo dục của UBND cấp xã nhưng lại tăng áp lực với chính cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do quy mô cơ sở giáo dục lớn hơn, có nhiều phân hiệu, điểm trường, điều hành hoạt động với số lượng viên chức và người lao động, học sinh nhiều hơn trước đây”, bà Thuận cho hay.

Một tiết sinh hoạt ngoài giờ của học sinh tiểu học tại xã Trà Tập, TP Đà Nẵng. Ảnh: Trà Thị Thu

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng cho biết, hiện tại các thiết chế về quản trị cơ sở giáo dục chưa có thay đổi, việc hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cũng chưa kịp thời và cần tiếp tục có thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Trước mắt, Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu hướng dẫn kỹ lưỡng, đầy đủ các hoạt động của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, theo dõi và kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Cùng với việc rà soát tham mưu các cấp sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt, Sở tính toán, định hướng lâu dài, tiến đến xóa bỏ những điểm trường nhỏ lẻ, không đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, phòng thực hành thí nghiệm, phòng nghe nhìn và sân chơi, bãi tập. “Trong thời gian đến, Bộ GD-ĐT ban hành các thiết chế phù hợp với tình hình hoạt động, vận hành, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, Sở phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn để các trường học triển khai thực hiện hiệu quả”, bà Thuận cho biết.