Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) trao đổi với bà Alexandra Elizabeth Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc sáng 18/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh dành cho Đà Nẵng; đặc biệt khi bà Alexandra Elizabeth Smith tiếp tục trở lại thành phố chỉ vài tháng sau chuyến thăm gần nhất vào ngày 10/7/2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng luôn xác định Vương quốc Anh là đối tác quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng bền vững và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong đó, y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa nhân văn.

Thời gian qua, thành phố duy trì quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ sở đào tạo và chuyên gia uy tín của Anh. Tiêu biểu, từ giai đoạn 2008 - 2009 đến nay, Tổ chức Facing the World phối hợp hỗ trợ thành lập Trung tâm Phẫu thuật tạo hình sọ mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, cung cấp trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và thực hiện nhiều ca phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Tổ chức Newborns Vietnam và Đại học Canterbury Christ Church phối hợp triển khai các chương trình đào tạo điều dưỡng nhi, sơ sinh chuyên sâu, đồng thời hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Sau Hội thảo kết nối Vương quốc Anh - Đà Nẵng về số hóa và đổi mới trong y tế vào tháng 7/2023, hai bên có thêm cơ sở thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ sức khỏe điện tử và các giải pháp công nghệ trong quản lý, khám chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng quà lưu niệm cho bà Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Tổng Lãnh sự quán Anh tiếp tục hỗ trợ kết nối, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, thành phố mong muốn tăng cường liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Đại học Đà Nẵng với các trường đại học uy tín của Anh; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ cao, bán dẫn và tài chính.

Trong lĩnh vực y tế, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện; trao đổi kinh nghiệm về kết nối dữ liệu, phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử, mô hình bệnh viện thông minh.

Thành phố cũng quan tâm hợp tác nâng cao năng lực y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh và kết nối các chương trình học bổng đào tạo bác sĩ, chuyên gia y tế.

Đối với lĩnh vực kinh tế, thành phố kỳ vọng các định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng và tổ chức tư vấn hàng đầu của Anh tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và kết nối đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Đồng thời, xúc tiến doanh nghiệp Anh tham gia phát triển Khu thương mại tự do, chuỗi cung ứng, hạ tầng logistics và cảng biển, trọng tâm là Cảng Liên Chiểu.

Thành phố cũng mong muốn thúc đẩy kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và trung tâm đổi mới sáng tạo của Anh với Đà Nẵng; tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong các lĩnh vực AI, công nghiệp bán dẫn, công nghệ số và dữ liệu số.

Ở lĩnh vực môi trường, Đà Nẵng quan tâm hợp tác phát triển đô thị xanh, logistics xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn; quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế biển và triển khai các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu như UK PACT.

Ngoài ra, thành phố mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, hợp tác du lịch bền vững, bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng mới trên các kênh truyền thông quốc tế.

Chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Anh tại buổi làm việc sáng 18/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Bà Alexandra Elizabeth Smith cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chính phủ Anh cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó Đà Nẵng là đối tác quan trọng. Đây cũng là chuyến thăm thứ tư của bà đến thành phố, thể hiện sự quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của Vương quốc Anh đối với địa phương.

Theo bà Alexandra Elizabeth Smith, thương mại, y tế và giáo dục là ba trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước. Thời gian qua, các đối tác Anh phối hợp Đại học Đà Nẵng trong đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về tài chính xanh và một số lĩnh vực chuyên môn.

Đặc biệt, phía Anh quan tâm đến định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự cho biết, Chính phủ Anh có thể thúc đẩy các chương trình hỗ trợ, hợp tác đào tạo tiếng Anh, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và nguồn nhân lực thành phố.

Đề cập những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, bà Alexandra Elizabeth Smith nhấn mạnh Trung tâm tài chính quốc tế, AI công nghệ y tế và tài chính xanh là những vấn đề Vương quốc Anh quan tâm. Chính phủ Anh có thể cung cấp học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ cho sinh viên Việt Nam, đồng thời kỳ vọng ngày càng có nhiều sinh viên Đà Nẵng tham gia các chương trình này.

Tổng Lãnh sự khẳng định Vương quốc Anh mong muốn trở thành đối tác đồng hành lâu dài của thành phố. Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính quốc tế, phía Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, hỗ trợ xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư khi tham gia trung tâm.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa những định hướng hợp tác, phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Vương quốc Anh ngày càng thực chất, hiệu quả.