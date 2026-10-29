Đà Nẵng và VTV đẩy mạnh hợp tác truyền thông năm 2027

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của VTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao các đơn vị của thành phố phối hợp với VTV rà soát, xác định các nội dung, sản phẩm truyền thông trọng tâm năm 2027.

Trong đó, đề nghị VTV tập trung làm nổi bật tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển và khát vọng vươn lên của thành phố Đà Nẵng; chú trọng vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: thu hút đầu tư, du lịch, di sản văn hóa, công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, phát huy hiệu quả kênh truyền hình, nền tảng số và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện của VTV, bảo đảm tính đồng bộ, hấp dẫn và có sức lan tỏa.

Tại buổi làm việc, VTV báo cáo và đề xuất tổ chức "Diễn đàn Truyền thông Việt Nam" năm 2027 tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động nâng tầm từ sự kiện "Liên hoan Truyền hình toàn quốc" trước đây thành một sự kiện thường niên cấp quốc gia của toàn ngành truyền thông.

Dự kiến, diễn đàn được tổ chức vào quý III/2027, với khoảng 500 - 800 đại biểu tham dự. VTV mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của sự kiện trong những năm đến.

Các đại biểu nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức "Diễn đàn Truyền thông Việt Nam" năm 2027. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất chủ trương tổ chức diễn đàn, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối phối hợp, làm việc cụ thể với VTV.

Về địa điểm tổ chức, lãnh đạo thành phố gợi ý nên khảo sát, đưa sự kiện về khu vực phía Nam thành phố để tạo sức hút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng thống nhất về mặt chủ trương và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với VTV thực hiện một số nội dung liên quan đến chương trình truyền hình "Vạn Xuân chào mừng năm mới"; chương trình truyền hình "Bảo vật quốc gia Đà Nẵng" và chương trình truyền hình trực tiếp tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và uy tín của VTV cùng sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thành phố Đà Nẵng, các nội dung hợp tác sắp tới sẽ được triển khai có hiệu quả cao, đạt chất lượng tốt. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng văn minh, hiện đại, thân thiện và đáng sống.