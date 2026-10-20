Đà Nẵng và tỉnh Sekong (Lào) bàn phương án lưu thông qua Quốc lộ 14D trong thời gian thi công

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong Khanti Silavongsa (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong Khanti Silavongsa và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, quốc lộ 14D dài 74,4km, nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đăk Tà Oọc, là tuyến giao thông quan trọng thuộc Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Từ năm 2023, lưu lượng xe chở quặng từ Lào về Việt Nam tăng mạnh, khiến tuyến đường xuống cấp nhanh, nhiều đoạn hư hỏng đến nền đất, gây bụi, lầy lội và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện nay, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đang được triển khai trên toàn tuyến, dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong thời gian thi công, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn do mặt đường hư hỏng, đường tạm quanh co, nguy cơ ùn tắc cao. Tuyến đường hiện không có hướng thay thế phù hợp cho xe container và phương tiện có chiều dài lớn.

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, các xe tải từ 4 trục trở lên bị cấm lưu thông, trừ phương tiện phục vụ vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu hộ, cứu nạn và thi công các công trình theo quy định, có giấy tờ chứng minh. Sở Xây dựng đề xuất 3 phương án trung chuyển quặng từ xe 6 trục sang xe 3 trục.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong Khanti Silavongsa nhấn mạnh, quốc lộ 14D có vai trò quan trọng trong kết nối Hành lang Kinh tế Đông Tây, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Việc nâng cấp tuyến đường, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang của Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Đăk Tà Oọc của Lào sẽ góp phần tăng cường giao thương giữa 2 địa phương.

Trước những khó khăn trong quá trình thi công, lãnh đạo tỉnh Sekong đề nghị 2 bên trao đổi, thống nhất phương án phân luồng phương tiện cụ thể, bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Đồng thời, cần phối hợp với các doanh nghiệp liên quan để tìm giải pháp trung chuyển phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Sekong bày tỏ mong muốn Đà Nẵng và Sekong tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong kết nối giao thông, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trao đổi lại với lãnh đạo tỉnh Sekong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D sử dụng nguồn vốn Trung ương, phải bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân trong năm 2027.

Vì vậy, việc lựa chọn phương án vận chuyển cần được đánh giá kỹ lưỡng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của tỉnh Sekong, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, lái xe và lực lượng thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị 2 bên thành lập tổ công tác liên ngành, khẩn trương khảo sát thực tế đoạn tuyến từ cửa khẩu Nam Giang đến Bến Giằng, đồng thời thử nghiệm 2 phương án: Trung chuyển hàng hóa sang xe tải từ 3 trục trở xuống, tải trọng khoảng 25 tấn; hoặc sử dụng xe tải từ 4 trục trở lên nhưng giảm tải trọng xuống khoảng 25 tấn.

Việc thử nghiệm cần tính toán thời gian vận chuyển ban ngày, ban đêm, chiều đi và chiều về để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu vận chuyển hàng hóa và yêu cầu thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu vị trí bố trí bãi trung chuyển, các điều kiện liên quan đến thủ tục hải quan và phương án tổ chức vận tải cụ thể.

Sở Xây dựng Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm đầu mối phía Đà Nẵng; phía tỉnh Sekong cử các cơ quan chuyên môn và đại diện đơn vị vận tải tham gia.

Lãnh đạo thành phố đề nghị 2 bên khẩn trương xây dựng kế hoạch khảo sát ngay trong tuần tiếp theo, phấn đấu có kết quả vào cuối tuần để báo cáo lãnh đạo 2 địa phương xem xét, quyết định...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng mong muốn cùng tỉnh Sekong sớm thống nhất phương án khả thi, duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa phù hợp trong thời gian thi công.

Khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, Quốc lộ 14D sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, thúc đẩy kết nối kinh tế, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào nói chung, Đà Nẵng với tỉnh Sekong nói riêng.