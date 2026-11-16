Đà Nẵng và Hội An vào danh sách điểm đến nghỉ hưu ở nước ngoài năm 2026 của Forbes

Việt Nam lần đầu tiên được tạp chí Forbes giới thiệu trong danh sách những địa điểm đáng cân nhắc để nghỉ hưu ở nước ngoài năm 2026. Đáng chú ý, trong bốn điểm đến được lựa chọn tại Việt Nam, Đà Nẵng và Hội An là hai đại diện của khu vực miền Trung.

Thông tin được đề cập trong bài viết “The Best Places to Retire Abroad in 2026” của tác giả William P. Barrett, đăng trên Forbes ngày 31.7.2026 và cập nhật ngày 5.8.2026. Ngày 16.11.2026, Fanpage chính thức của Forbes tiếp tục chia sẻ bài viết, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng độc giả quốc tế.

Đà Nẵng được biết đến là thành phố biển miền Trung với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, những bãi biển trải dài, không gian đô thị hiện đại cùng hệ thống dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực và giải trí phong phú

Theo Forbes, danh sách năm 2026 gồm 96 địa điểm thuộc 24 quốc gia trên 5 châu lục. Các điểm đến được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như chi phí sinh hoạt, chất lượng dịch vụ y tế, môi trường sống, mức độ an toàn, rủi ro thiên tai và điều kiện lưu trú dành cho người nước ngoài.

Đáng chú ý, Việt Nam và Mauritius là hai quốc gia lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Forbes giới thiệu Việt Nam là điểm đến nhiệt đới tại Đông Nam Á, có chi phí sinh hoạt thấp và nền văn hóa đặc sắc.

Theo nhận định trong bài viết, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam chỉ bằng khoảng một phần tư so với Hoa Kỳ. Cùng với đó, hệ thống bãi biển đẹp, đời sống văn hóa phong phú, hoạt động giải trí đa dạng và nền ẩm thực đặc trưng là những lợi thế thu hút người nước ngoài có nhu cầu nghỉ hưu tại đây.

Bên cạnh những ưu điểm, Forbes cũng đề cập đến một số yếu tố cần cân nhắc đối với người nước ngoài khi lựa chọn Việt Nam làm nơi sinh sống lâu dài. Tuy nhiên, những lợi thế về chi phí, môi trường và trải nghiệm văn hóa vẫn giúp Việt Nam trở thành điểm đến đáng chú ý.

Du khách quốc tế vui chơi thư giãn trên biển Đà Nẵng

Trong bốn địa điểm được Forbes gợi ý tại Việt Nam, Đà Nẵng và Hội An nổi bật với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa và chất lượng trải nghiệm sống.

Đà Nẵng được biết đến là thành phố biển năng động của miền Trung, sở hữu những bãi biển trải dài, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng không gian đô thị hiện đại. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và giải trí ngày càng phát triển cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế lưu trú dài ngày.

Không chỉ có lợi thế về du lịch biển, Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi sự kết nối thuận tiện với các điểm đến văn hóa, sinh thái và di sản trong khu vực. Sự giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên tạo nên sức hút riêng của thành phố.

Trong khi đó, Hội An mang đến một không gian văn hoá đặc trưng của đô thị di sản. Những mái nhà cổ, con phố nhỏ, làng nghề truyền thống và đời sống cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ tạo nên bản sắc riêng của điểm đến.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An

Bên cạnh Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, du khách còn có thể khám phá các làng quê, vùng ven sông, không gian sinh thái và trải nghiệm đời sống địa phương. Những giá trị văn hóa bản địa cùng nhịp sống chậm rãi là lợi thế giúp Hội An hấp dẫn nhóm khách muốn lưu trú lâu hơn để tìm hiểu và hòa mình vào đời sống sở tại.

Việc Đà Nẵng và Hội An được Forbes giới thiệu trong danh sách điểm đến nghỉ hưu ở nước ngoài năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung trên truyền thông quốc tế mà còn mở ra góc nhìn mới về khả năng thu hút dòng khách lưu trú dài ngày.

Đây cũng là cơ hội để hai địa phương tiếp tục phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản, văn hóa và chất lượng dịch vụ, hướng đến đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong xu hướng du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống.